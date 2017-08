¿encontraste un error? avísanos

Una campaña publicitaria: la ’verdad’ tras el video del ’enojo’ de Gary Medel



Publicado por José Luis Rivera

Fue tema obligado en redes sociales durante todo este miércoles. El video donde Gary Medel mostraba su molestia durante la grabación de un aviso publicitario en Turquía despertó amplias reacciones en nuestro país, a partir de la reacción del seleccionado nacional.

“Cuando lo decidas, saltas, haces la chilena y caes aquí sobre la espuma” le pedían al ‘Pitbull’ en el registro difundido por el portal El Filtrador, donde el zaguero respondía “¿Desde aquí arriba? No, estás loco. Esto no da seguridad para nada”.



Inmediatamente la situación desató los comentarios de los usuarios en redes sociales, quienes apoyaban a Medel. Aunque no fueron pocos quienes apuntaron a la filtración del video como una etapa más de la estrategia publicitaria.

Lo anterior se confirmó con el paso de las horas, ya que todo se dio en el marco de una campaña de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y que contó con la participación del futbolista. Así lo ratificó a Las Últimas Noticias la jefa de Marketing Institucional de la organización, Javiera Sánchez.

“Buscamos llamar la atención de forma potente para mostrar a los trabajadores de Chile la importancia de la seguridad y el autocuidado, y que conozcan los beneficios del seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales” señaló, para lo cual “qué mejor ejemplo que Gary Medel, el defensa más seguro y querido de La Roja”.

Sánchez aseguró que en la ACHS están felices con al repercusión del viral y la discusión generada. “El ejemplo de Gary es muy claro, es un trabajador que decide cuidarse y que al igual que a todos, ha trabajado duro para llegar donde está” concluyó. ‘Misterio’ resuelto.

