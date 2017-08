¿encontraste un error? avísanos

La ’furia’ de Gary Medel en pleno comercial con el Besiktas: "Esto no me da seguridad"



Publicado por Jeser Lara

El nuevo jugador del Besiktas, Gary Medel, rechazó participar de un comercial del club por las precarias medidas de seguridad que existían.

A través de un video publicado por El Filtrador, se ve a un ofuscado ‘Pitbull’ conversando con los productores y publicistas encargados del comercial.

Tras un intercambio de palabras, el seleccionado nacional decide abandonar el set, para no arriesgar su integridad, tal como lo dio a conocer posteriormente a través de su cuenta de Twitter.

Jamás pondría en riesgo mi seguridad. Si alguien no lo entiende no es problema mío!!! 😡😡 — Gary Medel (@MedelPitbull) August 21, 2017

La polémica sucedió cuando el coordinador le dio la siguiente orden al nacional. “Cuando lo decidas, saltas, haces la chilena y caes aquí sobre la espuma”, dijo.

“¿Desde aquí arriba. No, estás loco. Esto no da seguridad para nada”, respondió Medel. “Pero si hemos grabado comerciales acá y nunca pasa nada, coño”, replicó el coordinador.

Pero Gary no cambió su postura. “Hazlo tú y después yo. Amigo, esto no me da seguridad. Tengo que entrenar, jugar y estoy recién llegado a Turquía así que no lo puedo hacer. Esto lo arreglan primero, y luego me llaman, ¿vale? Así que me voy ahora, y los dejo. Adiós”, sentenció.

Tras la situación, algunos especulan que todo se trataría de un montaje propio del comercial. ¿Qué crees tú?

