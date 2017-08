¿encontraste un error? avísanos

Romai Ugarte y desvinculación del CDF: "Las imágenes las filtraron desde el canal"



Publicado por Jeser Lara

Romai Ugarte decidió romper el silencio tras su desvinculación del Canal del Fútbol. El periodista y panelista de En El Nombre del Fútbol aseguró que fue él quien renunció debido a que no podía estar en un lugar donde no se sentía seguro.

En conversación con Las Últimas Noticias, el reportero aclaró que “renuncié al canal porque no podía estar donde no me sentía seguro y la gente me seguía enjuiciando. Ese gesto nunca se lo hice a Grace. Eso pasó hace tres semanas y en el canal lo sabían, porque di mi explicación. Ese día yo estaba con un camarógrafo y un tramoya e hice un gesto que no correspondía. Y lo asumo, pero nunca fue para ella”.

“Pablo Flamm (editor del programa) sabía que no era un gesto para ella, porque se lo dije hace tras semanas y nuevamente el lunes en la noche. Hablé con Grace también, por eso ella después dice no tener por qué no creerme. Y Pablo me dijo: yo te creo, Romai” y explica cuál era la broma: “el tramoya le estaba llevando un café a un camarógrafo e hice el gesto. Como de Espinita (del Jappening con Ja)”, agregó.

Además, Romai se refirió al mensaje que publicó Gary Medel en su contra, respecto al polémico gesto, desmintiendo categóricamente las acusaciones del ‘Pitbull’.

“Gary Medel escribió contra mí. ¿Me conoce, no tiene familia? ¿Es el bastión moral de este país? Y todos tirándome a mí. Jamás he sido misógino ni he hablado contra una mujer. Nunca en mi vida. Mi hija tuvo que recibir miles de mensajes y me despertó llorando, mi hija en Australia que pensaba que me había muerto…”, dijo.

Finalmente, el periodista agregó que las imágenes fueron filtradas desde el interior del canal.

“Eso nunca salió al aire, alguien lo filtró. La cámara es arriba, yo estaba con los camarógrafos mirando al lado. Esa cámara se buscó y se le hizo zoom. Por eso queda esa impresión, es válido”, cerró.

