Con Alexis como protagonista: la genial caricatura que refleja el actual mercado de fichajes

El mercado de fichajes está su punto más álgido y entre los principales clubes protagonistas figura el Paris Saint-Germain, escuadra que pretende revolucionar este periodo de traspasos con las contrataciones de Neymar Jr. y Alexis Sánchez.

Los parisinos buscan armar un equipo que les permita pelear por la Champions League y para ello Unai Emery tiene en menta reforzar su delantera con el ‘astro’ brasileño y el tocopillano, de quien no quieren desprenderse en Arsenal.

Según apunta la prensa internacional, por el chileno desembolsarían una cifra cercana a los 45 millones de dólares mientras que por ‘Ney’ pagarían un monto récord de 256 millones (222 millones de euros).

Bajo este contexto el medio beIN Sports compartió una caricatura en la que se refleja el actual estado de fichajes, detallando de una particular forma los principales rumores del mercado con los técnicos y camisetas de los equipos más destacados en el mundo del fútbol.

¿Reconoces a los protagonistas?

The current market…. 😂

For more cartoons ➡️ #TransferNews

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 27, 2017