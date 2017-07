¿encontraste un error? avísanos

Mientras Arturo Erasmo Vidal Pardo sigue disfrutando de sus vacaciones junto a su familia, en China -donde Bayern München realiza la pretemporada- sus compañeros de equipo ya le encontraron un ‘sustituto’.

David Alaba, Rafinha y Ribèry bromearon por el parecido de un aficionado que lucía un similar corte de cabello al que utiliza el ‘King’, compartiendo un registro audiovisual en redes sociales para presentar al ‘nuevo Vidal’ de la escuadra.

“¡Miren quién se unió a la escuadra otra vez!“, escribió el defensor austriaco en su cuenta de twitter, en donde compartió el video que ya lleva miles de compartidos y comentarios.

Look who joined the squad again 😂 @kingarturo23 #da27 pic.twitter.com/kZ1lLDexMq

— David Alaba (@David_Alaba) July 20, 2017