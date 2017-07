¿encontraste un error? avísanos

Vidal fue el seleccionado más mencionado por la prensa internacional en la Confederaciones



Publicado por Juan Carlos Pérez

Arturo Erasmo Vidal Pardo fue el seleccionado nacional de fútbol que mayor cantidad de menciones tuvo en la prensa internacional durante el desarrollo de la Copa Confederaciones 2017, según reflejó un monitoreo de prensa realizado por Imagen Chile.

Vidal, que junto a Chile logró el segundo puesto de la competencia jugada en Rusia, marcó presencia en 698 notas (equivalentes a un 21% del total), secundado por el hombre del Arsenal, Alexis Alejandro Sánchez Sánchez quien figuró en 627 y Claudio Andrés Bravo Muñoz, tercero con 537.

La agencia registró 3.315 noticias en 34 países en un periodo comprendido entre el 12 de junio y el 3 de julio.

De acuerdo a los estudios de la institución, el jugador del Bayern München también fue el más destacado en la prensa foránea en 2016 tras la Copa América Centenario.

Las plataformas noticiosas de Alemania fueron las que realizaron más publicaciones sobre el ‘Equipo de Todos’ sumando 860 artículos (25,9% del total). En segundo lugar estuvieron los medios de Perú (388) y Estados Unidos (158).

“Las web que tuvieron mayor número de visitas al escribir sobre el equipo chileno fueron The Times of India (809 millones), The Guardian (Inglaterra, 571 millones), Larepublica.pe (354 millones) y The Washington Post (303 millones)”, detalla la agencia.

Myriam Gómez, directora ejecutiva de Imagen de Chile comentó que “el avance deportivo de una nación juega un rol protagónico en la construcción de su marca país, al ser un claro indicador de calidad de vida, nivel cultural y desarrollo”.

“En los últimos años nuestros éxitos futbolísticos han generado una gran repercusión en el mundo, lo que puede incidir positivamente en la reputación internacional de la nación”, agregó.

Arturo Vidal fue el jugador chileno más mencionado por la prensa internacional durante la Copa Confederaciones | https://t.co/sDcVrZDb70 pic.twitter.com/yTCh8VmFXL — Marca Chile (@MarcaChile) July 18, 2017

