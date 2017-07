Ronda Rousey estaría evaluando incursionar en el mundo de la lucha libre

¿encontraste un error? avísanos

Ronda Rousey, excampeona de peso gallo de la UFC, ha vivido en silencio tras la durísima derrota que sufrió a manos de Amanda Nunes en el UFC 207, combate en el cual perdió por TKO en apenas 48 segundos.

Pero ahora, una imagen ha sacado a la luz a esta famosa luchadora de artes marciales mixtas. Resulta que hace poco, el pasado 13 de julio, ‘Rowdy’ recibió una invitación de la WWE para participar del Mae Young Classic, un torneo que agrupa a 32 mujeres y que es auspiciado por la propia empresa de lucha libre.

A su llegada, la excampeona fue recibida por la estrella de la WWE ‘Triple H’, quien a través de Twitter entregó sus impresiones de aquel encuentro.

“El #MaeYoungClassic va a celebrarse y presentará competidoras de todo el mundo. Es genial tener a @RondaRousey con nosotros esta noche”, dijo.

Se especula que con este ‘guiño’ de la empresa de lucha libre Ronda estaría considerando incursionar en el mundo de la WWE, un vuelco en su carrera que podría enmendar en algo sus dos últimos traspiés en la UFC.

The #MaeYoungClassic will celebrate and showcase female competitors from around the world. Great to have @RondaRousey join us tonight. pic.twitter.com/dQy9C1qFbH

— Triple H (@TripleH) July 13, 2017