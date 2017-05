¿encontraste un error? avísanos

Detuvieron al ’Messi iraní’ por generar problemas contra el orden público en su ciudad



Publicado por Juan Carlos Pérez

Poco duró la alegría que le concedió la fama al iraní Reza Parastesh por su increíble parecido con el jugador trasandino del Barcelona, Lionel Messi.

Ello debido a que el doble de la ‘Pulga’ fue detenido el pasado fin de semana a raíz del alboroto que causaba en los espacios públicos de la ciudad debido a la gran cantidad de aficionados que buscaban fotografiarse con él.

“Cuando llego a los sitios la gente se sorprende, estoy feliz de ver que hago feliz a los demás, eso me da mucha energía. La gente me ve realmente como el Messi iraní y quiere que imite todo lo que hace“, declaró Parastesh hace poco a la agencia AFP.

El padre del hombre lo motivó a tomarse una fotografía con la camiseta del ’10’ blaugrana y desde ahí su fama fue en ascenso. Su extraordinario parecido físico era evidente, pero Parastesh decidió meterse aún más en el papel cortándose el cabello y dejándose crecer la barba como el subcampeón de América.

A ello sumó sus frecuentes salidas por las calles de Hamadan, una ciudad al oeste de Irán, luciendo la camiseta del conjunto español, lo que terminó en la detención antes señalada.

El iraní debió marchar a la comisaría y los agentes de tránsito le remolcaron su vehículo el que por cierto confiscaron.

Como dato anexo, en 2014 su parecido con Messi ya le había traído problemas antes de que asumiera su rol de doble y en aquella oportunidad con su propio padre, quien le recriminó un gol a último minuto que Lio marcó jugando contra Irán en la Copa del Mundo de Brasil que dejó eliminada a su selección.

“Al terminar el juego, mi Papá me llamó y me dijo ‘no regreses a casa esta noche… ¿por qué tenías que anotar un gol en contra de Irán? ‘. Yo le dije: pero no fui yo“, confesó entre risas el estudiante de 25 años.

Revisa algunas fotos de su increíble parecido

