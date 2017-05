¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

En Argentina piden repetir el partido perdido ante Bolivia tras absolución de Lio Messi



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Juan Carlos Pérez

“Volvamos a jugar el partido contra Bolivia“, exclamó sin tapujos el comentarista deportivo Sebastián Vignolo, quien aprovechó que FIFA levantó el castigo a Messi para exigir que se reprograme el duelo con lo altiplánicos en donde no estuvo la ‘Pulga’.

Dicho compromiso jugado en el estadio Hernando Siles de La Paz terminó 2-0 en favor del conjunto local, por lo que desde el otro lado de la cordillera insisten en que se debe repetir, para contar con Messi ya que la FIFA “se dio cuenta de que la sanción era una exageración“.

“Quiero que me digan cuándo volvemos a jugar el partido contra Bolivia (…) En donde no pudimos ver jugar a Messi no sé por qué. ¿Lo reprogramaron? ¿Lo vamos a jugar de vuelta? Jugamos un partido sin un jugador que podría haber jugado“, insistió el comunicador trasandino.

“Si Chile por un partido que reclamó fijate donde está… Entendés, entonces yo pregunto: ¿cuándo volvemos a jugar el partido contra Bolivia?“, repitió desesperado en el programa 90 Minutos de Fútbol de la cadena Fox Sports.

Para el periodista, no haber contado con el jugador del FC Barcelona fue una trampa contra Argentina, “porque Messi tendría que haber jugado”.

“Por qué Messi estuvo suspendido si se dieron cuenta que era una estupidez que lo estuviera (…) El partido hay que jugarlo otra vez“, remarcó hasta el cansancio.

Vale recordar que tras la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas los trasandinos quedaron en la quinta posición de la tabla -repechaje- y de haber sumado tres unidades contra Bolivia estarían en la segunda plaza, que es a lo que aspiran.

#90MinutosFOX | @PolloVignolo: "¿Por qué no jugó Messi con Bolivia? Quiero jugar de nuevo" pic.twitter.com/wIRVBzGpVN — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 5, 2017

Tendencias Ahora