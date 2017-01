¿encontraste un error? avísanos

La discusión entre Hernán ’Bolillo’ Gómez y Jorge Luis Pinto que casi terminó en golpes



Publicado por Nicolás Maureira

Los entrenadores de la selección de Panamá y Honduras, Hernán Darío Gómez y Jorge Luis Pinto, respectivamente, protagonizaron un altercado en el encuentro correspondiente a la ronda 3 de la Copa Centroamericana 2017.

Terminado el cotejo que fue ganado por los hondureños por la mínima gracias al gol de Eddie Hernández, Pinto y Gómez comenzaron una acalorada discusión que incluyó empujones y que casi llegó a los golpes sino fuera por la intervención de personal de seguridad y miembros de sus cuerpos técnicos.

En conferencia de prensa, el ‘Bolillo’ explicó que su reacción se debió debido a que su colega colombiano le dijo que la selección de Panamá “compró” al árbitro cubano Yadel Martínez para el partido del hexagonal final de las Clasificatorias de la Concacaf disputado en noviembre pasado que finalizó con derrota para Honduras (1-0).

“Cuando terminó el partido fui con Pinto y le dije: ‘No pelees tanto, no molestes tanto al árbitro, así no puedes ir a un Mundial con esa forma de ser’. Y me respondió: ‘Me estoy desquitando con el robo que Panamá hizo en Honduras de que pagamos el árbitro cubano"”, indicó’.

“Que Jorge Luis venga a decir que pagamos el árbitro en partido contra Honduras en Honduras, eso lo va a tener que comprobar”, agregó, consignó Mediotiempo.

A falta de dos fechas, Honduras marcha primero con nueve puntos en el torneo de la UNCAF, mientras que Panamá es cuarto con cuatro unidades. Recordemos que el certamen entrega cuatro cupos a la Copa de Oro de la Concacaf 2017.

