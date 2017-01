¿encontraste un error? avísanos

La razón por la cual Aubameyang no vistió de etiqueta en la gala del fútbol africano



Publicado por Jeser Lara

Pierre Emerick Aubameyang sorprendió a todos el jueves en la gala del fútbol africano al asistir a la ceremonia con un atuendo totalmente informal. Una polera roja y un jockey fue la ‘etiqueta’ del jugador.

Pero todo tiene su explicación. Muchos se preguntaron por qué el hombre del Borussia Dortmund se vistió de esa manera, al posar junto al delantero del Leicester Riyad Mahrez y a Sadio Mané, quienes si estaban en rigurosa etiqueta.

Algunos dijeron que se trataba de una protesta, pero no. Lo curioso es que el atacante no pudo vestir de gala ya que la aerolínea que lo transportaba desde Alemania hacia la ciudad nigeriana de Abuja perdió todo su equipaje. Aunque no se avergonzó en ponerse el jockey en medio de la ceremonia.

Señalar que en la gala se premió a Riyad Mahrez como el mejor futbolista africano de 2016.

