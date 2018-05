Overwatch pone nuevo traje a la venta: fondos serán para caridad sobre cáncer de mamas

Blizzard ha logrado dominar el mercado de los juegos de disparos en primera persona desde hace dos a√Īos con su m√°s reciente t√≠tulo, Overwatch. Ahora, aprovechando la plataforma que el exitoso juego les ha otorgado, han decidido ayudar a combatir el c√°ncer.

Para esto, han creado un nuevo traje √ļnico para Mercy, uno de los personajes del juego, el cual puede ser comprado desde su p√°gina web. Los fondos recaudados ser√°n utilizados por la Breast Cancer Research Foundation (BCRF), para continuar la investigaci√≥n sobre prevenci√≥n y tratamiento del c√°ncer de mamas.

El traje, el cual est√° inspirado en el dise√Īo del peque√Īo list√≥n rosado que ha caracterizado a las campa√Īas en contra de esta enfermedad, cuesta 15 d√≥lares estadounidenses (9 mil pesos aprox.) y estar√° disponible desde el 8 de mayo hasta el 21 del mismo mes.

Charity boost engaged! Show your support for breast cancer research with the new PINK MERCY skin. Limited time only! All proceeds will be donated to our allies at @BCRFcure. ūüéÄ https://t.co/fj00Wmunum pic.twitter.com/eaa7c56eJE — Overwatch (@PlayOverwatch) May 8, 2018

“¬°Muestra tu apoyo por la investigaci√≥n sobre el c√°ncer de mamas con la nueva skin rosada de Mercy! todo el dinero recaudado ser√° donado a @BCRFCure”, se lee en el post con el que anunciaron la promoci√≥n

En conjunto a esto, Blizzard ha ofrecido una polera especial con el nuevo dise√Īo de Mercy a trav√©s de su sitio por 30 d√≥lares (Unos 19 mil pesos chilenos), cuyos fondos recaudados tambi√©n ir√°n a BCRF, y han organizado varios eventos de streaming para atraer la atenci√≥n de sus jugadores a esta instituci√≥n de caridad.

Los fans del juego han celebrado la acci√≥n de la compa√Ī√≠a, comunic√°ndolo a trav√©s de redes sociales como Twitter.

This is why I love this game and the OW Team!! Bought alreadyūüôŹūüéÄ — Ten (@TenzaiR) May 8, 2018

“Por esto amo a este juego y al equipo de Overwatch. ¬°Ya la compr√©!” Afirma el usuario @TenzaiR

as someone who almost lost my mom to breast cancer, this means everything. thank you overwatchūüíóūüíóūüíóūüíó — gabbie (@SINATRAAS) May 8, 2018

“Como alguien que casi perdi√≥ a su mam√° por c√°ncer, esto significa mucho para mi. Gracias Overwatch”, agradece @SINATRAAS

I'm a breast cancer survivor, so I thank you, and thanks to anyone who supports research by buying this beautiful skin! — Meyzen (@Meyzen333) May 8, 2018

“He sobrevivido al c√°ncer de mamas, as√≠ que ¬°quiero agradecer a todos los que apoyen a la investigaci√≥n de esta enfermedad comprando este traje!”, indica la usuaria @Meyzen333

Seriously though- if you guys are looking for more charity streamers I‚Äôd love to join in- curing cancer is a cause close to my heart since my mom is dying from it right now. I‚Äôd love to pitch in! Already got 2 shirts and am watching @EmilyKrumlinde stream! — ūüĖ§MortemerūüĖ§ (@Mort3mer) May 8, 2018

“Si buscan a gente para hacer streams de caridad, me encantar√≠a unirme. Curar el c√°ncer es una causa muy cercana a mi, ya que mi mam√° est√° sufriendo de el en este momento. ¬°Me encantar√≠a ayudar!”, afirma la streamer @Mort3mer, conocida por su canal de Youtube KittyKat Gaming y parte del equipo de GameGrumps.

√Čsta es la primera vez que Blizzard ofrece comprar un traje especial para un personaje de manera directa. Anteriormente, estos s√≥lo se pod√≠an obtener a trav√©s de cajas de recompensa que se adquieren cumpliendo diferentes desaf√≠os en el juego. Uno puede comprar m√°s de estas cajas por separado, pero no controlar qu√© estas entregans.

Para quienes prefieran donar de manera directa a la organización, pueden visitar su sitio oficial a través del siguiente link (sólo disponible en inglés)