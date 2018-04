Fans de Nintendo Labo se toman Twitter demostrando sus ingeniosas creaciones

Nintendo se propuso hacer volar la imaginación de sus seguidores y sorprendió con el lanzamiento de Nintendo Labo, unos accesorios de cartón para su consola Switch, con los cuales se pueden armar piezas para usar con videojuegos.

Todo comienza con una simple pieza de cartón capaz de convertirse en un automóvil o una moto, una caña de pescar, un piano en miniatura e incluso una colección de robots.

Gracias a la flexibilidad que el sistema otorga, la gente ha podido crear una gran cantidad de curiosos e interesantes experimentos que han compartido en Twitter, los que van desde simples canciones en piano a calculadoras e incluso puzzles electrónicos que van más allá de la tecnología original.

Puedes ver algunas de estas creaciones en los vídeos a continuación, y las reacciones de la gente a la nueva, y curiosa tecnología de Nintendo.

My first #NintendoLabo ToyCon Garage project aka throwing things at a hat. #NintendoSwitch pic.twitter.com/fCdagEDN1x

El usuario de twitter Leaving Luck creó un mini-juego en donde debes lograr tirar 5 cartas en un sombrero para ganar, utilizando la función IR de los controles del Nintendo Switch y la programación de Labo. Minijuegos como este son rápidos de crear y modificar a través de las opciones del sistema.

Otros se han tomado el tiempo de re-crear clásicos como Juggler de Game & Watch. Un juego que tiene mucho significado para Nintendo y que ahora, gracias a la creatividad de sus fans, se ve trasladado a la consola más reciente de la gran N.

Otros han buscado crear piezas de música con la función de piano del dispositivo, la cual es bastante más flexible de lo que el público esperaba.

My cat does not know what to make of this RC car! #NintendoLabo pic.twitter.com/xr70Ckr3xM

— Rachael Coleman (@rach_ec) 21 de abril de 2018