Anuncian fecha de la nueva beta abierta de ’Dragon Ball FighterZ’

El pasado fin de semana se habilitó la beta del esperado juego Dragon Ball FighterZ, la que sin embargo contó con diversos problemas.

Y es que si bien algunos usuarios pudieron conocer y disfrutar de las novedades del título, hubo varios quienes no pudieron hacerlo por fallas en la conexión y por no poder encontrar partida.

Es por esto que Bandai Namco había anunciado que habría una nueva beta de 24 horas de duración, cuya fecha finalmente fue revelada.

A través de sus redes sociales, la compañía confirmó que este nuevo periodo comenzará en Chile a las 2:00 am de este jueves 18 de enero y concluirá a las 2:00 am del 19 enero.

“La finalidad de esta beta es testear las partidas online, el sistema de matchmaking y la capacidad global del servidor”, explicó la firma.

Greetings DRAGON BALL FighterZ,

As promised, we are back with info on an additional open beta test with improvements to the experience. Open Beta Starts Jan 17, 2018 at 9:00pm PST and ends Jan 18, 2018 at 9:00pm PST (24hrs)

We look forward to seeing you online once again! pic.twitter.com/kR5h0M759c

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) January 17, 2018