Las novedades para la Switch anunciadas en el Nintendo Direct Mini

Finalmente los rumores que indicaban que Nintendo haría un anuncio el jueves resultaron ser ciertos.

Sin previo aviso, al menos oficial, la compañía ofreció un Nintendo Direct Mini en el que presentó algunas de sus novedades de la Nintendo Switch para este 2018.

Este dispositivo -lanzado en marzo de 2017 y que apuesta por un concepto híbrido que permite al usuario jugar tanto en un televisor como de manera portátil- ha tenido gran éxito.

De hecho sólo en Japón ha vendido 3.4 millones de unidades, lo que ha llevado a la compañía a fijarse metas sumamente altas para los meses que se avecinan.

Dentro de lo más llamativo encontramos el juego Mario Tennis Aces para la Nintendo Switch, el que contará con un Modo Historia. Verá la luz durante el primer semestre.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze, en tanto, llegará a la Switch en su versión completa, incorporando a Funky Kong como personaje seleccionable. Llegará a las estanterías el 4 de mayo.

El redondo y rosado Kirby es otro de los personajes de la gran N que tendrá su propio título para su última consola. Kirby Star Allies será lanzado el 16 de marzo.

Dark Souls Remastered llegará a la Switch el 25 de mayo. Incluirá mejoras en sus gráficas y rendimiento, además del DLC Artorias of the Abyss.

El nuevo Hyrule Warriors Definitive Version reunirá a todos los personajes que hemos visto en la versión para Wii U y Nintendo 3DS. Será lanzado durante el primer semestre.

La actualización para Super Mario Odyssey Update, llamada Luigi’s Balloon World, te permitirá seguir disfrutando de más aventuras en el juego.

Tendrás 30 segundos para esconder un globo en algunos de los reino, y posteriormente el resto tendrá 30 segundos para poder encontrarlo. Además tendrá nuevas vestimentas y filtros para el modo de fotografía.

A continuación te dejamos con el resto de las novedades.

The World Ends with You (Final Remix): sin fecha de estreno.

Pokkén Tournament DX DLC: 1º parte del contenido llegará el 31 de enero y la 2º el 23 de marzo.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA: invierno del hemisferio sur.

SNK Heroines Tag Team Frenzy: invierno del hemisferio sur.

Mario + Rabbids Kingdom Battle DLC: otoño del hemisferio sur.

PAYDAY 2: 27 de febrero.

Fe: 16 de febrero.

Celeste: 25 de enero.