La verdad sobre la "androide" japonesa que impactó por sus movimientos: era una actriz

㊗️フォロワー1000人!! ありがとうございます。あんまりインスタやってなかったので戸惑い(*'ω'*) なんか名前がまとめサイトに載ってるらしいね、笑 海外からフォローしてくれる人もめっちゃいるけど、感謝をうまく伝えられなくて、、、英語勉強しますね(゚∀゚) ただ、公表できない仕事のこととかは質問返せないです。ごめんなさい🙇 thank you 1000follow!! I'm glad to increase follower not only japanese but also foreigner I look forward to working with you sorry I can't answer the question not yet official announcement #モデル #写真 #カメラ女子

