5 clásicos juegos que extrañaremos en la SNES Mini

El Super Nintendo fue una de esas consolas que, para muchos, marcó una parte importante de sus vidas.

No es sorpresa entonces que la nueva SNES Mini, la cual recopila 21 de los mejores títulos de este eterno clásico, sea uno de los productos más importantes de este año.

Pero para los fanáticos de todo lo retro en videojuegos, se podrían haber incluido muchos títulos más que, incluso, son superiores a las elecciones de Nintendo.

Es por esto que hoy destacaremos 5 de estos juegos que muchos desearían haber visto en la SNES Mini.

1) Super Mario All Stars + World

Es extraño que Nintendo no haya incluido este juego, pero para los que no lo conocen: Super Mario All Stars era una colección de todos los títulos del famoso plomero de la gran N, que eventualmente sacó una versión actualizada con Super Mario World incluido.

Este es uno de los juegos más populares del Super Nintendo, y por buena razón. No sólo recolecta todos los juegos del icónico personaje hasta la fecha, sino que les da mejores gráficas, arregla pequeños problemas de la jugabilidad e incluso actualiza la apariencia de Luigi en Super Mario World.

Esta colección incluía Super Mario 1, 2, 3, e incluso Super Mario Lost Worlds. Todos estos juegos son ejemplos clásicos del género de plataforma que merecen un espacio en la historia de los videojuegos.

Nintendo habrá escogido sólo incluir Super Mario World en el SNES Mini, pero esta claro cuál habría sido la mejor opción.

2) Donkey Kong Country 2

Donkey Kong Country es un juego tan difícil como gratificante, pero su secuela es la que muchos recuerdan como la mejor entrega de la franquicia. Tenía mejores gráficas, más habilidades para los Kongs y una temática que mezclaba la caricaturesca imagen de los personajes con un ambiente pirata.

Es uno de esos juegos que logra llevar todo el peso del resto de la franquicia por la calidad de la jugabilidad que, hasta el día de hoy, lo convierte en uno de los juegos de plataforma más coleccionables de la SNES.

Donkey Kong Country 2 es el juego que la mayoría de los fans asocian con la serie, después de todo, la famosa canción de Bonus que ha marcado cada nuevo título provino de éste, y la temática de piratas invadiendo a la isla Kong sigue vigente a la fecha.

Es un juego que, lamentablemente, no estará disponible para la SNES Classic, pero que habría sido una gran alternativa.

3) Final Fight

Pasando de juegos de plataforma a Beat-Em-Up, Final Fight es la mejor prueba del por qué estos títulos eran tan populares. Con jugabilidad y temáticas simples pero directas, gráficas coloridas y animaciones fluidas que hacían de cada pelea un espectáculo, es uno de los mejores ejemplos de este género que dominó los Arcade en los 80 y 90.

El mejor aspecto de Final Fight es la posibilidad de jugar en cooperativo con un amigo, lo cual fue un gran punto de venta para la version de SNES que podría haber estado en la colección del SNES Mini. Por el momento, nos quedamos contentos con Contra, que sí se encuentra en la consola, pero había una gran oportunidad con Final Fight que no se tomó.

4) Kirby’s Dream Land 3

Kirby es imposible de odiar. El pequeño personaje rosado ha sido el protagonista de varios juegos de la gran N, y casi siempre es un gran éxito. La jugabilidad de sus juegos es simple, sus historias son cautivadoras -aún si son un poco complejas- y los secretos son siempre una gran parte del juego que te puede mantener ocupado por horas.

Kirby’s Dream Land 3 es un ejemplo perfecto de esta serie, combinando todo lo ya mencionado, incluyendo además un sinfín de secretos nuevos en cada etapa, con personajes que pueden hacer de compañeros para Kirby y mezclar sus habilidades de forma única. Los gráficos más suaves de este juego también demuestran que no es necesario tener gráficas de última línea para crear una gran experiencia.

Es una parte de la serie un poco menospreciada, pero que formó la identidad de Kirby. Hoy en día encontrar este juego en su versión física es difícil, lo que habría hecho del SNES Mini una gran oportunidad para darle a los fans la posibilidad de tener a este olvidado clásico en su colección.

5) NBA JAM

Sólo es necesaria una palabra para describir a este clásico del SNES: Infaltable.

Todo coleccionista que tuvo la oportunidad de probar esta joya durante el apogeo del Super Nintendo lo tiene o lo quiere. NBA JAM es un juego de basketbal en donde controlas a uno de dos jugadores por equipo.

Es un título de 2 contra 2, que gracias a habilidades únicas que son sólo posibles en un videojuego se convierte en una experiencia mucho más caótica e interesante. Es perfecto para jugar contra amigos, o para compartir en contra de la consola.

Con equipos legendarios de la NBA, jugadores que han marcado su paso a través de la organización y habilidades “Turbo” que te permiten llevar las acrobacias de estos atletas al máximo, es difícil no recomendar NBA JAM.

Es probable que por temas de licencia no pudiesen ponerlo, pero habría sido una excelente adición para lo que claramente está pensado como una consola para cuando te juntas con amigos a revivir la nostalgia de los clásicos.

Esos son solo algunos juegos que creemos podrían haber hecho del SNES classic un mejor sistema.

¿Que piensas tú de estos juegos? ¿Cual habrías agregado personalmente? ¡Dinos en los comentarios!