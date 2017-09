Nintendo zanja el debate: Mario ya no seguirá siendo un fontanero

A más de 35 años de su debut en los videojuegos, Nintendo ha decidido finalmente oficializar uno de los aspectos más icónicos de Mario: su ocupación.

En una reciente actualización de la descripción oficial del personaje, la compañía aclaró que ya no es más un fontanero.

“Bueno para los deportes, ya sea en tenis o béisbol, fútbol o en carreras de autos, (Mario) lo hace todo bien. De hecho, él parece que trabajó como fontanero hace mucho tiempo…”, señala un perfil del héroe publicado en el sitio japonés de la firma. El texto fue traducido por el sitio Kotaku.

Esto no debiese sorprender en todo caso a los seguidores de la franquicia, ya que a lo largo de los innumerables juegos hemos visto a Mario hacer de todo, menos ser un fontanero.

Cuando debutó en el juego Donkey Kong de 1981, y cuando aún era conocido simplemente como “Jumpman”, era un carpintero.

Posteriormente lo vimos como tenista (“Mario Tennis), futbolista (Super Mario Strikers) y e incluso como médico (“Dr. Mario”).

Independiente de su oficio, de seguro Mario seguirá siendo uno de los personajes de videojuegos más queridos por los seguidores.

En el marco de la pasada Gamescom, Nintendo presentó oficialmente el primer adelanto de su esperada SNES Mini, la que continuará con la tendencia retro de la exitosa NES Mini.

Esta consola incluirá 21 juegos previamente instalados, entre los que aparecen clásicos como Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario Kart, Super Metroid y F-ZERO, entre otros.

En el tráiler, una de las características que más llama la atención es la opción de Rewind, la que permite retroceder en el juego por si algo ha fallado. Eso sí, sólo se podrá rebobinar por un minuto.

Para conocer la lista completa de títulos que tendrá la SNES Mini, puedes ingresar en este enlace.