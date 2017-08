Preview: DUSK es el tributo que los shooter de los 90 se merecen

La nostalgia es poderosa, sobre todo en el mundo de los videojuegos donde un clásico puede determinar el camino de todo un género como los shooter en primera persona. Juegos como Doom, Quake, Wolfenstein, Blood e incluso Duke Nukem se convirtieron en influencias enormes que todavía se sienten hasta esta generación.

Ahora New Blood Interactive busca tomar todo lo bueno de esas leyendas y combinarlo en un solo paquete: DUSK

Este juego en primera persona no tiene ningún problema en admitir sus influencias, utilizando gráficas que se apegan fielmente a las limitaciones que tenían los computadores de los 90, mecánicas de juego que siguen el mismo tipo de combate frenético y, por supuesto, el humor negro y grotesco que caracterizó a los videojuegos de esa época dorada para los shooter en primera persona.

Pero ¿Logra su objetivo de ser un tributo fiel? Y por sobre todo ¿Vale la pena probarlo aun si no viviste durante esa era de los videojuegos? Vamos a averiguarlo dándole una mirada al primer episodio de este esperado videojuego.

DISCLAIMER: La copia de DUSK que utilizamos para este preview fue provisto por los desarrolladores, libre de cargo y sin compromisos.

GRÁFICAS Y SONIDOS BRUTALES PARA UN AMBIENTE AUTÉNTICO

El estilo de este juego es quizás la cosa más llamativa que tiene. Todo se ve como si estuvieras jugando en el computador viejo de tu papá, y es por buena razón: DUSK busca recrear la experiencia visual de títulos como QUAKE de la manera más fiel posible, lo que significa que el equipo que creó el juego se dedicó a sólo el estilo poligonal que marcó a ese clásico.

Dicho eso, DUSK tiene su propia identidad visual, con colores obscuros y un estilo artístico que mezcla arte gótica con áreas rurales de EEUU, y utilizando técnicas simples que ayudan a darle un ambiente tétrico, e incluso grotesco a todas las etapas, personajes y armas.

El juego tiene múltiples opciones también para poder funcionar con diferentes filtros de color, técnicas de rendering e incluso pixelado, lo que se traduce en que puedes personalizar la experiencia a tu gusto.

¿Quieres que el juego tenga gráficos hermosos, con partículas que explotan hacia todos lados que amenazan con matar al procesador de tu pobre computador? Cero problema.

¿Quieres correr DUSK para que se vea como si estuvieras jugando en un computador DOS en 640×480, con pixeles que puedes contar a mano? También es una opción.

Junto a estas opciones, los sonidos de los personajes, armas e items suenan fuertes, violentos y evocan perfectamente la era de los 90. La música, escrita por Andrew Hulshult, quien se volvió famoso luego de crear el soundtrack de Brutal Doom y el del reboot de Rise of the Triad, ayuda a continuar este tono con grandes canciones de metal puro, combinadas con ambientes tétricos e misteriosos para esos pequeños momentos de paz entre cada batalla, donde no sabes que va a salir en la siguiente esquina.

¿Porqué son todos estos detalles tan importantes? Una palabra: autenticidad.

DUSK Busca no solo ser un tributo en tema de jugabilidad, sino también en look y ambiente, y lo logra de manera perfecta. Es un estilo que se sostiene por si solo, que fácilmente podría ser confundido como un juego de esa época.

Pero eso no es suficiente si el juego no se apega a la jugabilidad de la época. Cosa que por suerte, logra fácilmente.

JUGABILIDAD DIRECTAMENTE DE LOS 90

Rápida y brutal, son las dos palabras más simples con las cuales podemos describir la jugabilidad de DUSK. Como todo buen shooter en primera persona de los 90, no necesitas recargar tus armas ni preocuparte de usar la mirilla. Sólo pon tu mouse sobre algo que quieres que muera y dispara.

Esto es bueno, ya que los enemigos de DUSK no te dan mucho tiempo para respirar y pensar, mucho menos apuntar con cuidado. Desde granjeros poseídos con moto-sierras hasta a brujas que te atacan con magia negra, los enemigos se mueven a paso endemoniado a través de los mapas con un sólo objetivo en mente: Tu muerte, lenta y dolorosa.

Por suerte, los mapas del juego y el movimiento del personaje están hechos con este reto en mente

Tu personaje tiene estamina infinita que te deja correr a máxima velocidad sin interrupciones, y pequeñas habilidades como deslizarte al correr y agacharte al mismo tiempo, o utilizar plataformas y explosiones para tomar enormes saltos que te ayuden a evadir a tus enemigos.

Manipular tu movimiento con técnicas como esta es necesario si quieres sobrevivir y encontrar todos los secretos en cada mapa, de los cuales hay varios. Debes buscar lugares donde una explosión podría revelar una nueva área, o plataformas escondidas que te dejen llegar a las posiciones más altas de cada nivel.

Los únicos problemas que se pueden ver por el momento son, lamentablemente, los que caracterizan también a los shooter en primera persona de los 90. DUSK corre el riesgo algunas veces de sentirse repetitivo, aunque el primer episodio por suerte termina antes de que esto se convierta en un verdadero problema.

A pesar de la oportunidad de crear items con un toque místico, como lo hizo BLOOD o HEXEN en su tiempo, DUSK sólo usa rifles, escopetas, pistolas y un par de armas “mágicas” que se sienten muy genéricas en práctica. Son el estandar de los juegos en primera persona de la epoca, pero algo más creativo podría haber sido útil.

Existen también pequeñas cosas como el auto-map de DOOM que podrían haberse incluido para evitar que la gente se pierda tan fácilmente en los mapas, y que ayudaría a los que buscan todos los secretos del juego a hacer el tema más fácil. Y finalmente, aunque DUSK tiene su propio estilo artístico, este también le juega en contra al crear ambientes que se parecen mucho entre sí.

Dicho todo esto, ¿Es DUSK, por lo que pudimos jugar hasta ahora, un título recomendable? Absolutamente. Si eres fanático de los shooter de antaño, o eres alguien que nunca tuvo la oportunidad y sientes curiosidad, DUSK es muy prometedor. Los problemas que tiene son ínfimos en comparación con todo lo bueno que ofrece.

Si los siguientes dos episodios, que saldrán cuando el juego este completado, son tan buenos como el que tuvimos la oportunidad de probar, no hay duda de que sera un buen título para tu colección.

DUSK estará disponible para PC A través de STEAM, puedes seguir su desarrollo y reservar una copia en su página oficial, la cual puedes encontrar siguiendo este link