5 inolvidables clásicos de arcade (y las tácticas que usaron para quitarte todo tu dinero)

Si alguna vez fuiste a los famosos juegos Gioco en Concepción, o has pasado por las Entretenciones Diana en Santiago, sabes que existen máquinas de videojuegos que, por alguna u otra razón, parecieran ser muy injustas o simplemente imposibles de vencer. Claro, suena paranoico. ¿Quién diablos sería tan cruel?

Bueno, resulta que no es tu idea. Existen múltiples juegos de arcade antiguos que estaban hechos específicamente para sacarte todo el dinero posible. Sea utilizando pequeñas trampas como leer inputs a derechamente pedirte dinero extra por vidas. Hoy vamos a ver 5 de los casos más interesantes de máquinas de árcade que… sí, eran una estafa.

1- Smash T.V

Smash TV es un verdadero clásico del mundo de los arcade. Su jugabilidad simple y adictiva le ganó una gran reputación en los locales de videojuegos de todo el mundo y una tremenda popularidad. Todos querían encontrar la etapa final, para llegar al prometido gran premio del show ficticio en el que se basaba el título, el Pleasure Dome.

Pero este final, como documenta Larry Bundy Jr. en su canal de youtube, no existía. De hecho, la versión original del juego simplemente no se terminó a tiempo antes de que tuvieran que mandar las órdenes de cada máquina, por lo que por varios meses, la gente estaba jugando una versión interminable, que a pesar de prometer constantemente que “¡sólo te falta una etapa más!”, de hecho no podía entregarte nada.

Múltiples jugadores se tomaron el tiempo (y una gran cantidad de dinero) para confirmar esto, y varios empresarios que compraron las máquinas también se quejaron de la situación. Llegó a tal punto que, eventualmente, la empresa debió crear una nueva revisión del juego, que sí incluía un final apropiado.

2- Captain America and the Avengers

Los beat-em up, también conocidos como brawlers, son los juegos de arcade más populares, y por supuesto Marvel aprovechó esto durante los ’90 para crear múltiples títulos con sus personajes de cómic, incluyendo a los Vengadores. En este título, tú controlas a Cap, Ironman, Vision o Hawkeye, y debes eliminar a las fuerzas de Red Skull que intentan dominar al mundo.

El juego utiliza un sistema en el cual te entregan un 100% de estamina y 2 vidas extra. Poco para la gran dificultad del juego, pero supuestamente suficiente para terminarlo.

Por supuesto, la gran dificultad hacía de esto algo casi imposible de lograr, pero uno podía comprar estamina extra instertando más monedas, llegando a tener 999%. Esto era más que suficiente para completar todo el juego sin morir.

Eventualmente se creó una versión más justa y que no necesitaba tanto dinero para terminarla, pero para ese momento ya le habían sacado mucho dinero a la gente, y ya habían salido títulos más interesantes.

3- Double Dragon 3: The Rosetta Stone

Double Dragon es un juego que formó parte esencial de la niñez de muchos, gracias a su genial versión de NES y sus títulos de arcade. Con un sistema de habilidades especiales, controles simples pero profundos y una dificultad dura pero justa, todo parecía estar puesto de manera perfecta para la tercera entrega.

Esta vez, sin embargo, hicieron un cambio grande: vidas, poderes, habilidades y otros aditamentos de ayuda se podían obtener en una tienda dentro del juego, no con puntos obtenidos en la partida, sino insertando más monedas a la máquina.

Estos ítems están disponibles fuera de esta tienda, sin embargo, aparecen muy pocas veces, al punto de que es casi inútil contar con ellos. Pero bueno, un poco de dinero extra lo soluciona. Es una lástima, ya que aparte de esta terrible práctica, Double Dragon 3 es un buen juego que vale la pena probar.

4- Mortal Kombat 3

Mortal Kombat es una serie que no necesita introducción. Es un clásico de los juegos de pelea y una de las series más famosas de videojuegos del mundo. Por supuesto, tuvo su comienzo en los arcade, donde rápidamente se convirtió en uno de los favoritos para peleas 1 contra 1, o para demostrarle a todos tus amigos que podías derrotar a la máquina con sólo una ficha.

Pero eso se volvió mucho más complejo con cada nueva itineración de Mortal Kombat. De hecho, la tercera entrega utiliza una trampa bastante sucia para poder asegurar que necesites por lo menos más de 1 ficha o moneda para terminar la partida victorioso.

Se llama Input Reading, y es una táctica a través de la cual la computadora lee el ‘input’ del control antes de que tu personaje ejecute sus acciones, dándole la oportunidad de reaccionar de manera literalmente inmediata apenas intentas moverte o atacar.

Esto significa que eventualmente llegas a un punto en el cual es casi imposible atacar al enemigo sin que ellos puedan defenderse y contraatacarte de manera perfecta. A menos de que pierdas, uses una moneda más para continuar, y el juego baje la dificultad de manera artificial. Una “tradición” que se mantiene en los Mortal Kombat nuevos, en donde si continuas una partida luego de ser derrotado, la dificultad baja levemente.

Es una táctica sucia, pero que funcionó por mucho tiempo hasta que Mortal Kombat dejó los arcade por completo para enfocarse en sus títulos de consola.

5- Dragon’s Lair

Cuando se habla de clásicos de arcade injustos, es inevitable tocar esta importante parte de la historia de los videojuegos: Dragon’s Lair es un juego de aventura creado por el maestro de la animación Don Bluth, el mismo que hizo películas como Anastasia, NIMH y la serie Feivel.

Dragon’s Lair, a diferencia de muchos otros juegos, sigue una sola animación continua, que cada cierto tiempo ilumina plataformas o objetos, y tú debes reaccionar escogiendo una de 4 direcciones y un botón de “acción” para seguir adelante.

Al principio suena justo, sin embargo, existen indicaciones en el juego que no son claras, donde pareciera indicar un lado pero es una acción, o pareciera indicar una acción cuando debes escoger un lado. A esto se le junta el hecho de que múltiples de estas áreas tienen tiempos de reacción ínfimos, lo que significa que puedes perder por distraerte un segundo.

Ahora, uno podría pensar que en ese caso es sólo cosa de memorizarse el juego, pero estarían equivocados: tiene tantos escenarios, que escoge varios al azar para formar una partida completa, lo que significa que memorizarte todas las posibilidades que te pueden tocar es muy difícil y, por supuesto, requerirá mucho más dinero para poder lograrlo.

Estos son sólo unos cuantos juegos de arcade y las formas sutiles -pero eficientes- que utilizaron para robarte todo tu dinero en los ’80 y ’90. ¿Probaste alguna vez estos juegos? ¿Qué piensas de ellos? ¡Dinos en los comentarios!