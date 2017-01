Anuncian los juegos para la nueva Nintendo Switch

Tenemos una fecha definitiva y un precio final para el famoso Nintendo Switch, pero todavía queda la pregunta: ¿Qué juegos tendrá?

Bueno, te ahorramos la lata de buscar los trailers e información en todas partes: Éstos son algunos los juegos más interesantes anunciados para el Nintendo Switch.

Legend of Zelda: Breath of the Wild

Primero lo primero: El nuevo título de The Legend of Zelda ha sido confirmado como un juego de lanzamiento del Nintendo Switch, y aunque el nuevo tráiler nos entrega poco en temas de historia, nos muestra gran parte del nuevo Hyrule y el talento de los voice-actor japoneses que, por primera vez, le dan voz a estos personajes (el link sigue siendo mudo, no se preocupen).

Super Mario Odyssey

Con una nueva consola de Nintendo, es obvio que habrá un nuevo juego del plomero favorito de todos. Super Mario Odyssey parece ser un retorno al estilo de títulos como Super Mario 64 y Mario Galaxy. Éste saldrá durante los últimos meses de 2017.

Xenoblade Chronicles 2

Una gran noticia para todos los fans de los juegos de rol japoneses, Xenoblade Chronicles 2 ha sido anunciado para el Switch, continuando la historia del título original de Nintendo Wii. Aunque no sabemos mucho por el momento, ya que el juego todavía está en desarrollo, está claro que éste será uno de esos títulos que no te pueden faltar en tu colección.

Fire Emblem Warriors

La serie de Dynasty Warriors ha sido un éxito en casi todas sus formas, y su último crossover con The Legend of Zelda ha demostrado que las franquicias de Nintendo se pueden mezclar muy bien con su estilo de acción árcade. Ahora le toca el turno a Fire Emblem, que tiene más que suficientes personajes y una historia interesante para atraer a todo público.

Splatoon 2

Si necesitas una gran opción multiplayer para el Nintendo Switch, ésta es tu respuesta: Splatoon 2 busca tomar el conocido título de Wii U y mejorarlo exponencialmente, con nuevas armas, habilidades y modos de juego que parecen ser todo lo que un fan quiere en una secuela y más. Éste juego está confirmado para mediados de año.

Dragon’s Quest Heroes 1 & 2

Para todos los fans de los juegos de rol es imprescindible haber jugado a esta famosa serie por lo menos una vez, y por suerte el Nintendo Switch vendrá con varios juegos de la legendaria franquicia. Dragon’s Quest Heroes es solo uno de varios títulos ya confirmados.

FIFA 17

EA Sports no se podía quedar atrás y ya confirmaron que FIFA 2017 llegará al Nintendo Switch (aunque no han preparado un trailer especifico para la consola todavía). Hasta ahora es el único juego de fútbol anunciado para la consola, pero por suerte es uno de los mejores del género, y parece que sus publicadores le darán todo su apoyo a la nueva consola de Nintendo.

Super Bomberman R

Bomberman finalmente ha vuelto en toda su gloria en el Nintendo Switch, con una nueva versión que permite jugar hasta 8 personas al mismo tiempo. ¿Caótico? Quizás, pero parece ser bastante divertido y podrá ser obtenido durante el 2017.

ARMS

Uno de los juegos que será parte del lanzamiento del Switch: ARMS. Se trata de uno donde utilizas tu control para boxear en contra de otro jugador o un enemigo controlado por computador, utilizando habilidades que te dejan extender tus brazos mucho más lejos de lo normal.

SONIC MANIA

Sonic en una lista de juegos para una consola de Nintendo nunca dejará de ser irónico. El nuevo título de Sega estará disponible a mediados de año para el Switch, y busca traer una mezcla del Sonic clásico con lo nuevo del erizo azul.

MARIO KART 8 DELUXE

Finalmente, aquí tenemos un clásico infaltable para las consolas de Nintendo: Mario Kart 8 ha sido confirmado para el Switch con un nuevo motor gráfico, nuevos personajes, etapas e incluso modos inéditos que solo estarán disponibles para éste sistema.

SHIN MEGAMI TENSEI

Una de las series más famosas de Atlus llegará al Nintendo Switch eventualmente. Solo tenemos un teaser por el momento, pero si mantiene la calidad de la serie, será una de las mejores experiencias del Nintendo Switch.

Esos son solo algunos de los juegos confirmados pero, por supuesto, hay muchos que todavía podrían llegar en los próximos días.



¿Cuál juego es el que más esperas? ¿Cuál te tinca menos? ¡Dinos en los comentarios!