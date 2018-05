LG presentó su nuevo smartphone de gama alta: posee Inteligencia Artificial

LG Electronics (LG) presentó hoy su más reciente smartphone LG G7 ThinQ, el cual ha llamado la atención por sus funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial (AI).

Optimizado con la √ļltima plataforma m√≥vil Qualcomm Snapdragon 845, el modelo ofrece 4GB/6GB de memoria RAM y 64GB/128GB.

Equipado con una pantalla brillante de 6.1 pulgadas -casi media pulgada m√°s que su predecesor y m√°s delgado-, est√° calificado bajo la norma IP68, que lo hace resistente al agua y polvo.

‚ÄúConfiamos en que las personas y familias completas disfrutar√°n de cada una de sus caracter√≠sticas, en especial aquellas relacionadas a la Inteligencia Artificial, ya que es un equipo orientado a entregar calidad a ese tiempo personal y compartido‚ÄĚ, explic√≥ Daniela D√©lano, especialista de Celulares de LG Electronics.

El nuevo LG G7 ThinQ incluye una c√°mara de 8MP en la zona frontal y un lente de 16MP en la parte posterior.

LG ha potenciado las características de IA de la cámara que debutó por primera vez en el LG V30S ThinQ.

De hecho, la AI CAM ofrece 19 modos de captura, en vez de ocho, para obtener incluso m√°s tomas optimizadas para la inteligencia.

“Mediante la combinaci√≥n de pixeles y procesamiento de software, el algoritmo de IA ajusta la configuraci√≥n de la c√°mara autom√°ticamente cuando se toman fotos con poca luminosidad”, asegur√≥ la compa√Ī√≠a a trav√©s de un comunicado.

Gracias a la combinación de los sensores de imagen y el procesamiento del software, el algoritmo de IA ajusta los ajustes de la cámara automáticamente para obtener un equilibrio de brillo, claridad, resolución y colores cuando se dispara con poca luz.

LG G7 ThinQ ser√° uno de los primeros smartphones en ofrecer las pr√≥ximas caracter√≠sticas de Google Lens, una nueva forma de b√ļsqueda que utiliza lo √ļltimo en IA y visi√≥n artificial.

Disponible dentro de Google Assistant y Google Photos, puede identificar y entregar más información de objetos como puntos de referencia, plantas, animales, libros e identificar el texto.

Situado justo debajo del volumen hay un botón que inicia las funciones de IA del equipo. Un solo toque de este botón abrirá Google Assistant, mientras que dos rápidos harán lo mismo con Google Lens. Los usuarios también pueden mantener presionado el botón para comenzar a hablar con el Asistente de Google.

LG G7 ThinQ se lanzará en los próximos días en Corea del Sur, seguido por los principales mercados de América del Norte, Europa, América Latina y Asia. Por el momento no se conocen detalles respecto a sus valores.

Especificaciones técnicas

Chip: Qualcomm Snapdragon 845

Pantalla: 6.1 pulgadas QHD+ 19.5:9 FullVision Super Bright Display (3120 x 1440 / 564ppi)

Memoria:

– LG G7 ThinQ: 4GB LPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (ampliable hasta 2TB)

– LG G7+ ThinQ: 6GB LPDDR4x RAM / 128GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (ampliable hasta 2TB)

C√°mara:

– Rear Dual: 16MP Super Wide Angle (F1.9 / 107¬į) / 16MP Standard Angle (F1.6 / 71¬į)

– Frontal: 8MP Wide Angle (F1.9 / 80¬į)

Batería: 3000mAh

OS: Android 8.0 Oreo

Tama√Īo: 153.2 x 71.9 x 7.9mm

Grosor: 162g

Conectividad: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (compatible con 3.1)

Colores: New Platinum Gray / New Aurora Black / New Moroccan Blue / Raspberry Rose