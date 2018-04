Spotify planea darle mayor acceso a su catálogo a usuarios que no tengan cuentas Premium

Un importante cambio est√° planeando la compa√Ī√≠a Spotify Technology SA, que controla la aplicaci√≥n m√≥vil de reproducci√≥n de m√ļsica hom√≥nima. Este consiste en darle mayores atribuciones a los usuarios gratuitos en tel√©fonos m√≥viles y acercarlos a los “privilegios” de quienes pagan por el servicio.

Seg√ļn detalla el sitio de tecnolog√≠a Bloomberg, los due√Īos de la compa√Ī√≠a tendr√≠an como principal objetivo hacer crecer el n√ļmero global de inscritos en la app, esperando totalizar 203 millones a fines de 2018.

En el art√≠culo se agrega que esto no ser√≠a posible si no se le entregan mayores beneficios a quienes no pagan por el servicio, los cuales actualmente tienen acceso a las listas de sus artistas preferidos pero no pueden controlar la reproducci√≥n de la m√ļsica.

De esta forma, la compa√Ī√≠a se abri√≥ a la posibilidad de que los usuarios gratuitos puedan tener un control mayor sobre las canciones principales y m√°s escuchadas del cat√°logo, adem√°s de habilitar un acceso m√°s sencillo a todas las “Playlist”.

Con esto, las canciones m√°s demandadas podr√°n ser manipuladas y guardadas de forma libre por las personas que tienen un acceso gratuito, generando una experiencia parecida a quienes son Premium, pero con presencia de publicidad.

El pasado martes 4 de abril, Spotify había comenzado a moverse en la Bolsa de Nueva York (Estados Unidos) con una valoración de 23.600 millones de euros, sin embargo, este precio se relativizó con el paso de los días.

Cabe se√Īalar que estas modificaciones no tienen fecha de actualizaci√≥n para la herramienta m√≥vil, ni de puesta en marcha de su modo de prueba, ya que a√ļn se est√°n discutiendo en el entorno de la empresa.