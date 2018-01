Apps que harán tu vida mucho más fácil y que deberías conocer

El teléfono móvil se ha convertido en una de las herramientas más indispensables para el día a día de muchas personas alrededor del mundo, demostrando una vez más lo mucho que la tecnología ha cambiado nuestro modo de vida.

Pero hay algunos que podrían no estar aprovechando al máximo el potencial de estos dispositivos.

Por ello es que a continuación te contamos sobre algunas aplicaciones para celular que pueden ayudarte con tu rutina y hacer tu vida un poquito más fácil:

Si llevas un estilo de vida ajetreado, puede que el estrés esté afectando tus hábitos de sueño. Esto es un problema serio, ya que dormir mal o muy poco puede afectar tu salud y también provocará que tengas menos energía y concentración durante el día.

Si es tu caso, puedes probar una serie de aplicaciones que pueden ayudarte a conciliar mejor el sueño y despertar con más ganas de levantarte. Un par que nosotros te recomendamos son:

–Pzizz: tiene millones de audios que pueden escucharse en la cama, los cuales ayudarían a relejarse y quedarse dormido. Su secreto es que no son canciones cualquiera, sino que son pistas creadas siguiendo principios psicoacústicos, que mezclan música, voz humana y distintos efectos.

Esta app ha sido alabada por algunas celebridades, como la escritora J.K. Rowling, quien afirmó en Twitter que Pzizz es una de las mejores aplicaciones que ha probado.

Love it as much as I love Pzizz, which I got on your recommendation. Best I've used by a mile xx

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 10, 2016