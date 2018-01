Las canciones más escuchadas a la hora de hacer ejercicio, según Spotify

Lunes 08 enero de 2018 | Publicado a las 10:37

Ponerse en forma es una de las mejores promesas de Año Nuevo, y con la llegada de 2018, muchos recurrirán a la música para motivarse y sacar lo mejor de sí mismos. Con más de 25 millones de playlists creadas por usuarios de Spotify, el servicio de streaming compartió las canciones más populares como inspiración para aquellos que quieren llevar sus rutinas de fitness un paso adelante.

Por segundo año consecutivo “Till I Collapse” de Eminem es la canción más escuchada a nivel mundial para hacer ejercicio. De hecho, es una de las canciones que más han perdurado, reapareciendo en las listas principales año tras año. Sin embargo, los usuarios de Spotify también posicionan a algunos artistas revelación de 2017, como Post Malone, Dua Lipa y Camila Cabello, dentro de las playlists relacionadas.

En Chile “Me Rehúso” de Danny Ocean es la canción más escuchada para hacer ejercicio, seguida por “Échame la culpa” de Luis Fonsi junto a Demi Lovato y “New Rules” de Dua Lipa.

Los datos de audiencia revelan que el streaming de playlists de entrenamiento aumenta justo después del 1 de enero, y alcanza su punto máximo alrededor del 24 de enero. Después de eso, el número de escuchas de las playlist se nivela después del 14 de febrero.

Aquellos que buscan probar algo nuevo en 2018, pueden adoptar alguna tendencia de entrenamiento menos tradicional. Las playlists de ciclismo en el agua subieron un 86% en el último año y las de brew yoga (sí, el yoga practicado en cervecerías) aumentaron un 137%.

Top global de canciones para hacer ejercicio:

1- Eminem – Till I Collapse

2- Post Malone – Rockstar

3- Eminem – Lose Yourself – Soundtrack Version

4- Kendrick Lamar – HUMBLE.

5- Axwell /\ Ingrosso – More Than You Know

6- J Balvin – Mi Gente (feat. Beyoncé)

7- Camila Cabello – Havana

8- Jax Jones – You Don’t Know Me – Radio Edit

9- Dua Lipa – New Rules

10- Kanye West – POWER

Top de canciones en Chile para hacer ejercicio:

1- Danny Ocean – Me Rehúso

2- Luis Fonsi – Échame la Culpa

3- Dua Lipa – New Rules

4- Ed Sheeran – Shape of You

5- Jesse & Joy – 3 A.M.

6- J Balvin – Mi Gente

7- Shakira – Perro Fiel

8- Jason Derulo – Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)

9- Becky G – Mayores

10- Major Lazer – Lean On (feat. MØ & DJ Snake)