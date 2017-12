Las vulnerabilidades de Uber destapadas por "En su Propia Trampa" y cómo protegerse

En el capítulo emitido la noche del domingo, el programa En su Propia Trampa dejó al descubierto una serie de vulnerabilidades registradas en el proceso de inscripción de conductores para Uber.

Y es que si bien la compañía exige ciertos requisitos para quienes desean trabajar con ellos, lo cierto es que un grupo importante de personas ha logrado burlar algunas de estas medidas de control.

A modo de ejemplo, para desempeñarse como conductor en Santiago, la plataforma establece que los interesados deben presentar su licencia de conducir chilena, un certificado de antecedentes actualizado, el permiso de circulación al día y tener como mínimo 21 años.

Sin embargo, dentro de las irregularidades dadas a conocer por el espacio de Canal 13 se comprobó el caso de un sujeto que creó 50 cuentas falsas con el mismo vehículo y que posteriormente las vendía por 10 mil pesos a través de Facebook a quienes, por diferentes motivos, no podían registrarse como socios.

Incluso, un integrante del equipo, que no tenía licencia y que ni siquiera sabía conducir, pudo comprar una de estas cuentas en sólo minutos.

“Después de contactarme con el tipo, y después de que le deposité, él me creó una cuenta con una foto que no es la mía, con un nombre y un correo que tampoco son míos. Luego descargué la aplicación, la tengo en mi celular y ya me están llegando solicitudes de gente que quiere tener una carrera conmigo, siendo que no tengo licencia”, comentó el periodista.

Utilizando una cámara oculta, el equipo del programa también conversó con algunos conductores Uber, quienes dieron a conocer las técnicas que suelen utilizar quienes no cumplen con las condiciones que exige la aplicación.

“Tengo varios amigos que tienen cuentas falsas, porque tu puedes manipular el GPS en la aplicación, y ellos se sitúan en el aeropuerto. Y tienen varias cuentas y autos. Por ejemplo, tienen seis números en la fila, entonces van y vuelven todo el día. Igual les va bien”, comentó uno de los entrevistados.

“Un amigo que tiene antecedentes, por un tema de agresión que tuvo hace seis años, y lo que hizo fue borrar con Photoshop y lo mandó (el certificado de antecedentes)“, agregó posteriormente.

En otro momento del episodio, se mostró el caso de un joven venezolano que trabajaba como conductor de Uber, a pesar de no tener licencia chilena. Mientras en la aplicación aparecía como Norberto, su verdadero nombre era Breiner.

Teniendo en cuenta esta situación, desde la empresa admitieron conocer los hechos. “Es súper preocupante (…) las personas que están entregando antecedentes a estos vendedores de cuenta, lo que están haciendo es exponerse a posibles fraudes”, manifestó Felipe Contreras, Gerente de Comunicaciones de Uber Chile.

Asimismo, indicó que “la seguridad para nosotros es tremendamente importante”, y llamó a los usuarios a preocuparse por su propia integridad, percatándose de que los datos que aparecen en la aplicación, al momento de pedir el auto, sean los mismos que los del conductor.

Consultados por BioBioChile, desde Uber declinaron volver a referirse al tema.

Medidas de seguridad

Hace cuatro meses les contábamos sobre las medidas que se deben tomar cuando se hace frente a una situación de emergencia en Uber.

En la oportunidad, Contreras había admitido que “existen casos de automovilistas que no pertenecen a Uber que intentan confundir a los pasajeros cuando esperan a su socio conductor. Algunos incluso pueden ofrecerse a otorgar viajes gratuitos o con descuento si se les paga en efectivo”.

Por eso fue que desde la empresa lanzaron un manual para los usuarios con acciones a seguir en caso de encontrarse con eventualidades.

En este sentido, lo más importante es conocer estas ocho preguntas que te podrían salvar de una situación incómoda:

1 – ¿Qué debo hacer si mi conductor, patente o vehículo no es el mismo que aparece en la aplicación?

No subas al vehículo. Por favor cancela el viaje y repórtalo por medio del botón de ayuda de la app. El equipo de soporte tomará las medidas necesarias y reembolsará la tarifa de cancelación.

2 – ¿Qué debo hacer si el conductor me ofrece pagar el viaje por fuera de la aplicación?

Repórtalo a Uber. Si el conductor te ofrece cobrar el viaje por fuera de la aplicación, pídele que cancele el viaje y notifica este hecho inmediatamente, a través del botón de ayuda. Los viajes sólo cuentan con las garantías que entrega la aplicación a través de la tecnología si éstos son coordinados a través de la plataforma de Uber.

3 – ¿Puedo subirme al vehículo bebiendo alcohol?

No. El consumo de alcohol dentro de un vehículo está prohibido por ley.

4 – ¿Puedo fumar al interior del vehículo?

Pregúntale al socio conductor. La ley no impide fumar en el vehículo, pero es importante que los usuarios respeten las preferencias de quien lo maneja.

5 – ¿Se puede compartir el estado del viaje con alguien que no tenga la aplicación de Uber descargada?

Sí. Si la persona con quien deseas compartir tu trayecto no tiene descargada la aplicación de usuario, no te preocupes, aun así puede seguir tu ruta. Asegúrate siempre de presionar el botón “compartir” y enviarla vía WhatsApp o mensaje de texto, de esta manera será más fácil que sepa el estado de tu viaje.

6 – ¿El conductor puede hacerme descender del auto si no cumplo con las medidas de seguridad?

Sí. Los conductores son responsables de proporcionar un viaje seguro. Por esto, si no cumples con las medidas de seguridad (como utilizar el cinturón o respetar las restricciones de consumo de alcohol, entre otros motivos) él puede solicitar que desciendas del auto y está habilitado para cancelar el viaje.

7 – ¿Qué debo hacer si tengo un accidente?

Siempre informa a nuestro equipo de soporte. Se te prestará la asistencia necesaria y te indicarán cómo proceder. Todos los viajes que se realizan a través de la aplicación de Uber cuentan con un seguro.

8 – ¿Qué puedo hacer si olvido un objeto en el vehículo?

Es necesario que tengas en consideración que el cuidado de los objetos dentro del vehículo es responsabilidad del pasajero. En caso de que olvides algo, puedes informar al equipo de soporte a través de la aplicación, o bien, realizar la llamada directamente al conductor por medio del botón de ayuda del mismo viaje en que ocurrió la pérdida del artículo. Siempre haremos todo lo posible para que recuperes tus pertenencias. Recuerda que cada vez que contactes al conductor, tanto su número, como el tuyo, se volverán anónimos para proteger la privacidad de ambos.