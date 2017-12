Spotify revela los artistas más escuchados en Chile durante 2017

Spotify reveló hoy su Flashback 2017, una mirada a lo que fue el año en cuanto a tendencias, artistas, canciones y fenómenos musicales alrededor del mundo.

Sin duda que 2017 fue el año de Mon Laferte y eso se reflejó en sus cifras en Spotify. La chilena fue la artista nacional más escuchada en nuestro país, mientras que la canción más reproducida de un artista chileno fue Amárrame.

El fenómeno musical del venezolano Danny Ocean también conquistó a los chilenos, siendo Me Rehúso, la canción más escuchada del año en nuestro país, superando a Despacito que quedó en el segundo puesto.

En cuanto a los artistas más escuchados en Chile la tendencia claramente viene desde el Caribe: Ozuna, J Balvin, Bad Bunny, Daddy Yankee y Nicky Jam encabezaron el ranking de los preferidos por el público chileno. Ozuna se quedó con el cetro de nuestro país como el artista más escuchado en 2017.

Este fenómeno también se vio a nivel global. 2017 fue un año clave para la música latina, sus reproducciones aumentaron en un 110%, y dos canciones latinas llegaron por primera vez al número 1 en Spotify: Despacito y Mi Gente. Además, 10 canciones latinas se consolidaron en Top 50 Global de Spotify.

Despacito – Remix de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber fue nombrada “La canción del verano” de Spotify, mostrando el alcance de la cultura latina en el mundo.

Otro logro para la música de este lado del mundo fue que Daddy Yankee se convirtiera en el primer artista latino en ocupar el puesto número 1 en Spotify, en el mes julio.

Spotify reveló que Ed Sheeran fue el artista más escuchado en 2017 a nivel mundial, manteniendo su liderazgo con más de 47 millones de oyentes mensuales.

Su disco “÷ (Divide)” fue el álbum más reproducido del año en todo el mundo, y Shape of You se convirtió en la canción más escuchada de la historia de Spotify, con más de 1.400 millones de streamings.

“Ed Sheeran dominó absolutamente este año con el lanzamiento de su álbum, ‘÷’ (Divide)”, señaló Stefan Blom, Jefe de Contenidos de Spotify.

“No hay duda de que 2017 fue el año de Ed Sheeran, y estamos felices de que tantos millones de fanáticos de la música hayan descubierto, escuchado y compartido su música en Spotify. Felicitamos a Ed por este logro increíble”, agregó.

¿Quieres conocer que pasó en este 2017 con otros artistas, canciones y álbumes? Revisa en spotify.com/2017 todas las tendencias musicales del año, las playlists de Year in Music, videos y contenido exclusivo.

Además de las listas de Year in Music de Spotify, los usuarios también pueden consultar su propia playlist personalizada de sus artistas y canciones más escuchadas durante este año visitando 2017wrapped.com.

A continuación te invitamos a revisar las cifras del año en Chile.

Los 10 Artistas Más Escuchados en Chile

1. Ozuna

2. J Balvin

3. Bad Bunny

4. Daddy Yankee

5. Nicky Jam

6. Ed Sheeran

7. Yandel

8. Maluma

9. Shakira

10. Farruko

Top 10 Artistas Chilenos más escuchados en el país

1. Mon Laferte

2. Villa Cariño

3. Movimiento Original

4. Los Prisioneros

5. Los Bunkers

6. Noche de Brujas

7. SantaFeria

8. Moral Distraída

9. Los Tres

10. Gepe

Top 10 canciones más escuchadas en Chile

1. Me Rehúso – Danny Ocean

2. Despacito (Featuring Daddy Yankee) – Luis Fonsi

3. Escápate Conmigo – Wisin

4. Shape of You – Ed Sheeran

5. Sola (Remix) [feat. Daddy Yankee, Wisin, Farruko, Zion & Lennox] – Anuel Aa

6. Felices los 4 – Maluma

7. Otra Vez (feat. J Balvin) – Zion & Lennox

8. El Amante – Nicky Jam

9. Ahora Dice – Chris Jeday

10. Reggaetón Lento (Bailemos) – CNCO

La canción más reproducida de un artista chileno fue Amárrame de Mon Laferte. Además, la chilena se apoderó de este ranking colocando cinco de sus éxitos en el Top 10.

Top 10 canciones de Artistas Chilenos

1. Amárrame – Mon Laferte

2. Tu Falta De Querer – Mon Laferte

3. Amor Completo – Mon Laferte

4. Si Tú Me Quisieras – Mon Laferte

5. Serenata cruel – Villa Cariño

6. Hacerlo de Día – Moral Distraída

7. Más De La Mitad – Camila Gallardo

8. Para dormir contigo otra vez – Villa Cariño

9. Tormento – Mon Laferte

10. Llueve Sobre La Ciudad – Los Bunkers