El principal problema de iOS 11: batería duraría menos de la mitad que con iOS 10

Hace sólo algunos días se lanzó oficialmente iOS 11, la nueva versión del popular sistema operativo de Apple.

Anunciado durante la Worldwide Developers Conference (WWDC), la firma aseguró que dentro de los beneficios que incorpora se encuentra la integración de una nueva App Store, mejor calidad en las capturas de cámara y soporte nativo de códigos QR, entre otros.

Sin embargo, y a pesar de las bondades que promete, los usuarios que la han probado han experimentado problemas con su rendimiento.

De hecho, según un reporte de la compañía informática Wandera, la batería de los dispositivos con iOS 11 dura, en promedio, menos de la mitad en comparación a los que utilizan iOS 10.

Para esto, la firma realizó un seguimiento a más de 50 mil iPhone y iPad, estableciendo como posibles causas de esta baja en el rendimiento el hecho de que algunos servicios y aplicaciones sobrecargan el uso de la batería.

A esto hay que agregar que las propias funciones que incorpora el sistema operativo hacen que el consumo de batería sea mayor.

En ese sentido, Wandera destaca el caso del reconocimiento facial FaceID en el iPhone X, el que puede ser la razón principal de la “dramática diferencia” en la tasa de decaimiento de la batería.

Para evitar este tipo de inconvenientes, los expertos aconsejan tomar sencillas medidas, como por ejemplo verificar que algunas aplicaciones no funcionen en segundo plano o activar el ahorrador de energía.

Si esto no funciona, siempre está la posibilidad de volver a usar la versión 10.3.3, aunque se debe tener en cuenta que ésta dejará de recibir actualizaciones de seguridad en un futuro.

Consejos para actualizar a iOS 11.0.1

Este miércoles se liberó para los usuarios de iPhone una nueva actualización de su sistema operativo: el iOS 11.0.1, que está disponible para los celulares iPhone 5s; 6; 6 Plus; 6s; 6s Plus; SE; 7; y 7 Plus.

Esta es una actualización del iOS 11 original, que viene a corregir algunas vulnerabilidades de su seguridad y que también modernizará el funcionamiento de los teléfonos Apple, acercando así a sus usuarios a la experiencia que entregarán los nuevos iPhone 8, 8 Plus y X.

Movistar Chile es una de las compañías que traerán estos modelos a Chile a fines de año, razón por la cual entregó las claves para instalarlo sin problemas y así aprovechar al máximo las capacidades de tu iPhone:

1- Se recomienda que se lleve a cabo a través de tu iTunes en un PC o MAC, conectado a una banda ancha fija o a una conexión wifi con acceso sobre 2 megas. De esta forma, podrás tener un respaldo de tus archivos y documentos mientras se realiza la actualización.

2- Si no tienes la posibilidad de realizarlo desde un PC, puedes instalarlo directamente desde tu iPhone. Para esto debes ir a Configuración > General > Actualización de software. Ahí debes descargar la actualización de iOS e instalarla. Se recomienda estar conectado a internet con wifi.

3- También es importante tener por sobre el 50% de batería en el dispositivo y asegurar un espacio de 1,7 Gb libres en tu iPhone.