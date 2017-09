Consejos informáticos para pasar Fiestas Patrias sin riesgos ni sobresaltos

Se acerca el fin de semana largo con motivo de la celebración de Fiestas Patrias en Chile y es momento para que los chilenos se dan un tiempo de descanso y vacaciones.

Por esta razón es que delincuentes informáticos aprovechan la fecha y el descuido de las personas para realizar ataques y robar información.

Para evitar ser víctimas de estos ataques es que desde NovaRed, empresa especialista en seguridad TI, entregan consejos a los usuarios para enfrentar diversas ocasiones.

En las transacciones online

-Aumenta el spam con ofertas dieciocheras, compras, viajes, etc. por ello se debe estar atento de la procedencia del correo y si no se conoce la dirección o parece sospechosa es mejor no abrirlo ya que puede contener malware.

-Ten cuidado con correos electrónicos aparentemente confiables, ya sean estos de un banco o de alguna otra organización, siempre es recomendable verificar la dirección de quien envía el mensaje, si sale una dirección sospechosa distinta a la institución (por ejemplo banco@mimailx.com) no realice las instrucciones ni tampoco descargue archivos adjuntos, ya que puede tratarse de correo SPAM con virus.

-Por esa misma razón, nunca ingreses a links haciendo click directo sobre el enlace. Por seguridad, es mejor siempre digitar uno mismo la dirección web para evitar ser víctimas de phishing.

-Realiza transacciones (compras, arriendo de hoteles, etc.) a través de dispositivos de confianza que cuenten con las medidas mínimas de seguridad del sistema operativo (antivirus, antimalware).

-Al realizar transacciones en línea comprueba que vas a realizar el pago en un sitio web seguro, para ello debes fijarte en el ícono del candado y que en la URL diga “https”.

-Asegúrate que las transacciones con tarjetas de crédito nacionales se realicen a través del sistema Webpay o de servicios reconocidos, ya que disminuye la posibilidad de que los datos ahí ingresados sean capturados por desconocidos.

-Manten siempre tu equipo actualizado, ya que así evitarás problemas de seguridad.

En los cajeros automáticos o dispositivos de pago

-Revisar visualmente la integridad del cajero electrónico, ver si no existen componentes extraños o que hagan pensar que ha habido manipulación, sobre todo en el sector donde se inserta la tarjeta o donde está el teclado. Si encuentras algún componente sospechoso, puede que el cajero haya sido alterado para posibilitar el clonaje de tarjetas.

-Solicitar a la institución financiera tarjetas actualizadas que no sólo operen con banda magnética, sino que cuenten con medidas complementarias de seguridad como el chip inteligente.

-Al momento de realizar una transacción en cajeros automáticos, ver que no tenga ninguna pieza externa o elementos extraños que parezcan sospechosos. Verificar en el teclado, ranura de ingreso de la tarjeta y salida de dinero.

-Al digitar la clave con la otra mano ocultar el teclado para que nadie pueda ver lo que se está marcando.

-Asegúrate de retirar la tarjeta del cajero o del dispositivo de pago. En este último caso, nunca perder de vista la tarjeta.

-Ante la duda de que el dispositivo para pago es adulterado se recomienda digitar una clave errónea. Si la compra es aceptada, es porque la tarjeta fue clonada por lo que hay que dar aviso de inmediato al banco y a carabineros.

Con sus dispositivos móviles

-Instalar softwares de seguridad tales como antivirus, antispam y antimalwares, y mantenerlos constantemente actualizados en todos los dispositivos.

-Habilitar WiFi, Bluetooh o GPS solo cuando sea necesario (no mantenerlo activo todo el tiempo) para evitar el ingreso de virus.

-Descargar aplicaciones sólo a través de tiendas oficiales, siempre leyendo los permisos que se solicitan antes de la instalación.

-Activar la gestión y localización remota, de manera que si el aparato se pierde o es robado, se pueda tratar de localizar y recuperar. En caso de robo, esta opción permite borrar toda su información y/o dejar inutilizado el aparato.

-Evitar conectarse a redes de WiFi públicas que sean inseguras y no tengan claves de acceso. Utilizar el bloqueo automático de pantalla con contraseña, código de acceso o huella digital.

-Mantener actualizado el sistema operativo de su equipo, puesto que estas no solo agregan nuevas funcionalidades, sino que también eliminan brechas de seguridad detectadas.