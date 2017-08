Policía de NY botará 36 mil teléfonos con Windows por capricho de la hija de un millonario

Si pensabas que nuestros políticos tomaban malas decisiones, sobre todo cuando se trata de tecnología, consuélate en que esto también ocurre en las ciudades más avanzadas del mundo.

El caso es que la policía de Nueva York deberá tirar a la basura más de 36 mil teléfonos móviles que había adquirido hace sólo dos años, debido a que están equipados con el sistema operativo Windows Phone, el que Microsoft declaró obsoleto en julio pasado.

Lo peor de todo: la decisión costó 160 millones de dólares. Poco menos que extender un nuevo puente sobre el río Bío Bío.

Los dardos ante tal bochorno están apuntados contra Jessica Tisch, jefa de tecnologías del departamento de policía de Nueva York e hija del magnate financiero James Tisch, quien pese a la escasa participación de mercado de los teléfonos con el sistema de Microsoft -que nunca superó el 3%- tomó la decisión basada en que los sistemas de cámaras de vigilancia de la ciudad ya corrían software de Microsoft.

“Nadie compra 36 mil teléfonos basado en la opinión de una sola persona. No me importa si eres el puto Jesucristo: necesitas consultar a un panel de expertos”, dijo al New York Post una fuente cercana al proceso.

“La decisión del departamento de policía de Nueva York parece muy extraña considerando que Windows Phone tiene un anémico 2.3% del mercado en Estados Unidos, comparado con el 65% de Android y el 31% de iOS”, cuestionaba en octubre el sitio especializado Digital Trends.

Y aunque los teléfonos Nokia Lumia 830 y Lumia 640 XL pueden actualizarse a Windows 10, la acción tampoco tendría mucho futuro, dado que Microsoft dejará de darle soporte en teléfonos para junio de 2019 y la policía de la Gran Manzana desarrolló aplicaciones especificas para Windows Phone que no pueden ser portadas, destaca el medio británico The Register.

De hecho, la entidad ya decidió reemplazar para fines de este año sus equipos con teléfonos iPhone de Apple.

“(Tisch) se iba a salir con la suya de todas maneras”

Pero Tisch no guardó silencio ante las críticas y emitió un comunicado donde defiende su decisión de haber elegido la plataforma de Microsoft.

“Hace 3 años tomamos la decisión de llevar la movilidad a los policías de Nueva York, en un momento en que ni Android ni iOS nos ofrecían una solución efectiva en términos de costos debido a nuestra inversión previa en software de Microsoft”, indicó la directora en un comunicado recogido por Business Insider.

“El año pasado, las nuevas funcionalidades de la plataforma de Apple permitieron que la policía de Nueva York pueda trasladar sus operaciones de forma eficiente y responsable a sus teléfonos, transición que comenzaremos esta primavera (en el hemisferio sur)”.

“Mientras la periodista del New York Post escribía su reporte este domingo, los oficiales de policía atendían 25 mil llamados derivados del 911, realizaban 18 mil búsquedas, y revisaban imágenes de 1.080 personas perdidas o requeridas por la justicia. Eso considerando que el domingo es un día lento”, espetó.

“Además, nuestro presupuesto para la iniciativa se ha ocupado sólo en un 45%. Y dados los cálculos actuales, significa que habremos extendido a 4 años un fondo previsto sólo para dos. No creo que podamos decir que invertimos en “teléfonos inútiles”, ¿verdad?“, sentenció Tisch con ironía.

Pero los argumentos no convencieron a sus propios colegas. Tisch, quien según un reporte de NYPD Confidential es conocida por usar la influencia de sus padres para anular cualquier objeción a sus deseos, fue también quien decidió adquirir el software de vigilancia de Microsoft en 2012 en primer lugar, pese a las reticencias de otros expertos en el departamento.

“¿Quién es esta Jessica Tisch y cómo es que tiene el poder para prohibir que funcionarios con años de experiencia puedan hablar con la prensa? La respuesta es el dinero”, indica el medio, antes de hacer una minuciosa revisión del respaldo económico y político que posee gracias a sus vínculos familiares.

Incluso cuando Tisch anunció el proyecto de adquirir los teléfonos con Windows Phone, el entonces comisionado de policía Bill Bratton, “bromeó” respecto de las actitudes de la joven heredera.

“(Tisch) es terrorífica cuando no le dan lo que quiere. Así que si ella eligió esta tecnología, mejor le damos en el gusto. Se va a salir con la suya de todas maneras”, recogió The Register.