Filtran imágenes del nuevo Samsung Galaxy Note 8, un mes antes de su estreno

Samsung está planeando un gran evento el 23 de agosto para revelar su nueva línea de teléfonos y accesorios. El anuncio más esperado es el nuevo Galaxy Note 8, un teléfono que ha generado mucha esperanza para los fans de la compañía y sus inversores.

Pero ahora, a sólo un mes del evento, se han filtrado imágenes del esperado smartphone.

Galaxy S8 v/s Galaxy Note8.

Botnh the images are of @evleaks .https://t.co/vEOHjne9M1 pic.twitter.com/gQAZBg4dAF

— Raj. A. Desai. (@DesaiRaj414) 1 de agosto de 2017