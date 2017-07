Subtel pide reporte a Claro tras difusión de alerta de emergencia en R. Metropolitana

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) anunció que solicitará, por medio de su área de Fiscalización, un reporte a la empresa Claro Chile, luego que la compañía difundiera un mensaje de alerta a numerosos usuarios en la Región Metropolitana.

Se trató de un mensaje de prueba, tal como indicaba el texto que llegó a los clientes, sin embargo, muchos de ellos apuntaron en redes sociales que se llevaron “un susto” en primera instancia, ya que el sonido y la simbología hizo pensar a algunos que se trataba de una amenaza real.

Sobre #AlertaDeEmergencia, clientes de @clarochile_cl en la RM han recibido alerta SAE. Fiscalización Subtel ha pedido reporte a empresa. — Subtel (@subtel_chile) July 31, 2017

“La mensajería que llegó a los teléfonos de la ciudadanía no corresponde a un mensaje SAE emitido por Onemi, esto significa que, no es un mensaje y su contenido no corresponde a una alerta real o simulacro determinado por dicha institución”, explicó Subtel a través de un comunicado.

Claro se remitió a señalar en sus redes sociales que “hemos realizado una prueba SAE, para verificar el correcto funcionamiento de nuestro sistema, lamentamos los inconvenientes”.

La situación “es de exclusiva responsabilidad de la empresa aludida”, remarcan desde Subtel.

No es primera vez que un mensaje de prueba incomoda a los usuarios, ya que en marzo del año pasado, molestia causó un hecho similar. Aunque, en esa oportunidad testeo fue a las 5:45 de la mañana.

Los residentes de sectores costeros están familiarizados al sonido de este tipo de avisos, ya que el mecanismo ha sido utilizado de forma exitosa en las recientes alertas de tsunami, ocurridas luego de diversos sismos.