Spotify revela las canciones y playlists más populares para el entrenamiento físico

Si una de tus metas para este año que comienza es estar en forma, Spotify puede ayudarte. La popular compañía ha revelado recientemente los playlists más populares para ejercitar, además de los artistas, canciones y los países que más reproducen listas para entrenar.

Un poco de ejercicio es la solución para bajar los kilos que subimos durante las fiestas de fin de año. Los datos de Spotify señalan que Dance Workout lidera las playlists de ejercicio, mientras que los fanáticos del fitness privilegian el hip hop con artistas como Drake, Eminem, Kanye West y Rihanna, quienes lideran la lista de los más incluidos en listas para entrenar.

Entre las canciones más populares están “‘Till I Collapse” (Eminem), “Stronger” (Kanye), “Jumpman” (Drake) y “Work” (Rihanna).

Con temperaturas tan bajas en los países nórdicos, la tendencia indica que el calor lo obtienen con ejercicio: Noruega, Islandia y Suecia lideran la lista de países que más reproducen playlists para ejercitar.

“La música puede ser una gran motivadora para hacer ejercicio, siempre y cuando sea la música correcta,” señala la Experta en Tendencias de Spotify Shanon Cook. “Año tras año, nuestros usuarios han hecho de la canción ‘Till I Collapse’ de Eminem la más popular para ejercitar, la que tiene un claro mensaje de resistencia que sin duda motiva a quienes la escuchan”, agregó.

A continuación, te mostramos algunas de las principales tendencias musicales en lo que al ejercicio se refiere. Ya seas fanático del fitness o no, sin duda que encontrarás algo de inspiración en algunas de las 25 millones de playlists relacionadas que están en Spotify.

Top Canciones más reproducidas de playlists para entrenar (Chile)

1. Drake – One Dance

2. Avicii – Waiting For Love

3. Mike Posner – I Took A Pill In Ibiza

4. Disciples, Calvin Harris – How Deep Is Your Love

5. Sleepy Tom, Diplo – Be Right There

6. Justin Bieber – Sorry

7. Calvin Harris – Outside

8. Rihanna – Work

9. Dave Winnel, Armin van Buuren – Strong Ones

10. Major Lazer – Light It Up (feat. Nyla & Fuse ODG)