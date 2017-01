10 convicciones de Steve Jobs que todos deberíamos adoptar

El fallecido fundador y director ejecutivo (CEO) de Apple, Steve Jobs, tenía una visión particular de ver las cosas, que para muchos fue difícil de comprender.

Pero sin duda su perseverancia, claridad, ambición e intuición, lo llevaron a convertirse en uno de los empresarios más exitosos del mundo y convertir a su compañía en un gigante del sector informático.

Jobs dejó un tremendo legado, que aún es recordado por quienes trabajaron con él. Su obsesión con la calidad de los productos, llevó a la compañía a obtener el prestigio que goza hasta hoy.

Pero aunque siempre se le ha visto como una persona “dura”, lo cierto es que ponía mucho corazón en lo que hacía.

“Muchas de las películas y representaciones de Steve Jobs sólo se centran en el ‘chico malo’, o la idea de que él no era perfecto. Pero no explican por qué a tantas personas les encantó trabajar con él pese a lo difícil que era, y la razón es porque él era una persona increíblemente emocional”, aseguró en una oportunidad John Sculley, quien fue director ejecutivo (CEO) de Apple entre 1983 y 1993.

De hecho, el mismo Sculley reveló que Jobs lloró muchas veces en su oficina. “Centró sus emociones por completo en los productos que estaba construyendo. Él dedicó cantidades abrumadoras de trabajo duro y estaba dispuesto a sacrificar cosas en su vida personal porque quería crear productos que a la gente le encantaran y él fue muy emocional sobre eso”, indicó.

Además, pese a que le gustaba que las cosas se hicieran “a su manera”, aceptaba las críticas y consejos de otras personas cuando consideraba que serían un aporte para mejorar el trabajo.

En una oportunidad, Ron Johnson, director de ventas de Apple en la década de 2000, contó que en 2001 cuando Apple estaba preparándose para abrir su primera tienda minorista, iba camino a una reunión de planificación junto al CEO y le comentó que la organización de los productos en el local estaba completamente mal diseñada. “Pero si Apple va a organizarse en torno a actividades como la música y el cine, entonces la tienda debe organizarse en torno a la música y el cine y las cosas que tú haces”, le dijo a Jobs.

El cofundador de la marca le respondió que una reorganización de ese tipo era muy grande y que no había tiempo para ello. Aunque parecía que la discusión había terminado ahí, 10 minutos más tarde cuando ambos entraron a la reunión que se dirigían, Jobs dijo: “Bueno, Ron piensa que todo está mal en nuestra tienda. Y tiene razón, así que voy a salir ahora. Y Ron, trabaja con el equipo y diseña la tienda”, dijo el CEO. Pese a que esto requirió postergar la inauguración del local, Jobs sabía que valía la pena tomarse el tiempo necesario para hacerlo bien.

Como ves, el ex CEO de Apple tenía algunas convicciones que lo llevaron a triunfar en su negocio. A continuación te compartimos algunas de sus ideas más memorables que nos pueden servir de guía en muchos aspectos de la vida.

1. “Ten el coraje de seguir a tu intuición y a tu corazón, de algún modo ellos saben a donde quieres llegar”

De hecho, muchas decisiones que tomó Jobs las hizo basándose más en su intuición que en la razón, como por ejemplo poner al diseño como un eje importante en cada producto, situación que le trajo altísimos dividendos.

“Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder, ya estás desnudo, no hay razón para no seguir tu corazón”, dijo en una ocasión.

2. “Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?”

En un discurso en la Universidad de Standford en 2005 recordó una cita que había leído y que decía: ‘Si vives cada día como si fuera el último, es probable que algún día tengas razón””. Aquello lo dejó pensando y decidió transformarlo en una actitud de vida.

Fue así como se planteó la pregunta que diariamente se hacía para saber si debía cambiar algo en su vida. “Me marcó, y desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana me he mirado en el espejo y me he preguntado: ‘Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?”. Si la respuesta era ‘No’ durante demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo”, señaló.

3. “Estoy convencido de que aquello que diferencia a los empresarios exitosos de aquellos no exitosos es la perseverancia”

Jobs estaba muy convencido de que para triunfar debías caerte varias veces, y fue así como después de múltiples intentos jamás se rindió, hasta que un día las cosas comenzaron a resultar.

De hecho, esto lleva a otras de sus frases: “A veces la vida te golpea en la cabeza con un ladrillo pero jamás debes perder la fe”.

4. “Muchas veces, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras”

Ésta era la premisa que tenía Steve Jobs para crear sus productos, por lo mismo él no diseñaba basándose en la opinión de focus group. Él prefería mostrar diseños simples, pero innovadores que sorprendieran a su público.

5. “Ese ha sido uno de mis mantras: el enfoque y la simplicidad. Simple puede ser más difícil que complejo, tienes que trabajar duro para conseguir que tu pensamiento limpio lo haga sencillo”

Él siempre se preocupó de que sus productos fueran simples, intuitivos y que no costara usarlos, porque eso los hacía más atractivos y funcionales. Muchas veces algunos profesionales crean cosas increíbles, pero se olvidan que las personas que las usarán no tienen los mismos conocimientos que ellos y que la gente busca facilitar su vida, no complicarla.

6. “No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, sólo puedes conectarlos mirando hacia atrás, así que tienes que confiar en que los puntos de alguna manera se conectarán en tu futuro”

Todas tus acciones tendrán un resultado. Jobs pensaba que debías confiar en tu instinto, tu destino, tu vida y tu karma. “Este enfoque nunca me ha decepcionado, y ha hecho toda la diferencia en mi vida”, decía.

7. “La única manera de estar verdaderamente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”

Jobs estaba completamente convencido de que la única forma de hacer bien las cosas es amando lo que haces.

Y si no encuentras eso “sigue buscando, no te conformes. Como en todos los asuntos del corazón, sabrás cuando lo encuentras. Y como en cualquier gran relación, cada vez será mejor y mejor a medida que pasan los años. Así que sigue buscando hasta que lo encuentres”, decía.

8. “Ser el hombre más rico del cementerio no me importa … Ir a la cama por la noche diciendo que hemos hecho algo maravilloso … eso es lo que me importa”

Aunque Jobs amasó una gran fortuna, a él siempre le importó saber que estaba haciendo algo grande y que lo hacía sentir satisfecho.

9. “La innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor”

Jobs decía que “la innovación viene de personas que se reúnen en los pasillos o se llaman a las 10:30 de la noche con una nueva idea, o porque se dieron cuenta de algo que puede cambiar la forma en que hemos estado pensando en un problema”.

Para él era muy valioso que alguien convocara a una reunión de emergencia porque cree haber descubierto lo más fresco de lo nuevo y quiere saber lo que otros piensan de su idea.

Y aunque sabía que tus ideas pueden no resultar, era más valioso tenerlas que no tenerlas. “A veces, cuando innovas, cometes errores, pero es mejor admitirlos rápidamente y seguir mejorando tus otras innovaciones”.

10. “El hecho de ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. La pesadez de ser exitoso fue reemplazado por la ligereza de ser un principiante de nuevo. Me liberó para entrar en uno de los períodos más creativos de mi vida”

A veces volver a empezar no es tan malo, abre tu mente para hacer cosas nuevas, al menos así lo creía Jobs.