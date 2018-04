Pepper: el robot humanoide que busca revolucionar la industria del retail

La automatización avanza cada día más rápido. Restaurantes de comida rápida donde puedes comprar usando un tablet, servicios de videojuegos donde descargas todo a través de internet, e incluso tus impuestos pueden ser hechos en portales digitales donde el proceso es simplificado para ti.

Ahora, una compa√Ī√≠a llamada SoftBank Robotics busca automatizar la industria del retail con un robot humanoide llamado Pepper.

Este robot ha existido por un par de a√Īos, pero ahora est√° siendo introducido de manera oficial al mercado de servicios en diferentes pa√≠ses, incluyendo a Estados Unidos.

Pepper tiene m√ļltiples funciones, pero la principal es conversar con los clientes o hu√©spedes de un negocio, confirmar sus √≥rdenes y, si es necesario, guiarlos hacia el producto o servicio que piden.

Este robot utiliza sensores especializados para poder identificar a cada persona, su voz, y por supuesto, identificar sus palabras apropiadamente.

Para lograr comunicarse de manera m√°s eficiente, los creadores de Pepper le dieron un dise√Īo m√°s cercano a un ser humano desde el punto de vista visual. Ojos y luces que simulan emociones, brazos para simular lenguaje corporal y voces personalizadas para el tipo de industria.

Sin embargo, Pepper no es un reemplazo para un ser humano, ya que no puede hacer actividades físicas más complejas, como llevar equipaje o preparar objetos para comprar.

Esto significa que Pepper es excelente para industrias de servicio como hoteles, hospitales y restaurantes, pero todavía le falta desarrollo para llegar a expandirse más allá de esta área.

Omar Abdelwahed, jefe del estudio de Softbank America, habló con la revista especializada Wired sobre lo que se viene para Pepper.

“Los robots no entienden la ambig√ľedad. Si no me est√°s mirando, quiz√°s no tengo que escucharte o no deber√≠a responder. Pero Pepper no entiende eso, s√≥lo escucha su nombre y comienza a hablar. Es lo mismo que ocurre con Siri o Alexa. Necesitamos mejorar esto a futuro”, indic√≥.

Por el momento, Pepper ha entrado al mercado norteamericano, europeo y asi√°tico, con posibilidades de entrar al √°rea latinoamericana en los pr√≥ximos a√Īos.