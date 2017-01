Hombre sufre severas heridas luego de que cigarrillo electrónico le explotara en la boca

Advertencia Imágenes Explícitas: Pueden herir la sensibilidad de algunas personas

Un hombre terminó con serias quemaduras en su rostro y con la pérdida de 7 dientes debido a un cigarrillo electrónico que le explotó en la cara.

Se trata de Andrew Hall, originario de Idaho (Estados Unidos) quien subió a su cuenta de Facebook una publicación en la que mostró las consecuencias del accidente provocado por el dispositivo.

Tal como recoge la edición online del periódico norteamericano New York Post, Andrew estaba fumando antes de ir al trabajo cuando repentinamente el cigarrillo explotó justo cuando lo tenía en su boca.

Rápidamente el padre de tres niños fue llevado hasta un hospital local, en donde los médicos removieron trozos de plástico de su garganta y labios.

“He usado este aparato casi un año y les aseguro que no hice nada que no se supone que haya que hacer con él (la batería estaba bien y seguí los pasos que me dieron en la tienda), pero aún así me explotó en la cara. Perdí siete dientes y tengo quemaduras de segundo grado desde las mejillas hasta el cuello”, escribió el afectado en una publicación.

A pesar de que no está claro cual era el modelo de cigarrillo que Andrew estaba utilizando, se han registrado otros casos similares generados por problemas con la batería de estos productos.

La Administración para los Incendios de Estados Unidos (USFA), división para la gestión de emergencias, señala que la forma y construcción de los cigarrillos electrónicos tienen más posibilidades que los productos con baterías de litio de actuar como “cohete en llamas” cuando una batería falla.

Después de subir las fotos a su Facebook, diversas personas lo acusaron de fingir las heridas, razón por la que posteriormente agregó una imagen de los daños que habría dejado el hecho en su departamento. “La explosión dañó además mi lavamanos. Estoy interesado en saber qué dirán ahora estas personas”, lanzó.

El riesgo de explosión que tienen las baterías de los cigarrillos electrónicos ha comenzado a cobrar cada vez mayor importancia.

Un equipo de médicos de la Universidad de Washington reportó en la revista especializada The New England Journal of Medicine haber tratado a 15 personas con serias heridas y quemaduras provocadas por incidentes de este tipo.

“Muchas personas no entienden el riesgo de las ´fugas térmicas´ en la que el recalentamiento interno de las baterías provoca un incendio o una explosión”, indicaron los expertos.

De acuerdo a una publicación del periódico argentino La Nación, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recibió casi 70 denuncias por explosiones entre 2015 e inicios de 2016. No obstante, se sospecha que debido a que muchos de estos no provocan heridas de consideración, quedan sin ser registradas.

Por su parte, las compañías fabricadoras de estos dispositivos se defienden argumentando que son seguros si es que se usan de la manera correcta, llamando a cambiar las baterías cada cierto tiempo.