Para todos los gustos: 3 diferentes tipos de lentes de realidad virtual que debes conocer

Cada vez queda menos para celebrar una nueva Navidad, instancia ideal para sorprender a ese familiar, amigo o pareja -fanática de los gagdets- con un presente que de seguro disfrutará.

Y con la irrupción de la realidad virtual, hemos podido ver geniales dispositivos que aprovechan las bondades que ofrece este tipo de tecnología… por lo que ya tienes una idea de un posible regalo.

La compañías están conscientes de esto, por lo que Facebook, Samsung, Google y Sony han lanzado sus cascos de realidad virtual, en un mercado que los analistas consideran impulsará al sector de los videojuegos.

Es importante precisar que así como hay opciones bastante sofisticadas (y más caras), también existen otras que pueden resultar más económicas y que de igual manera cumplen con la función de introducirnos en un mundo totalmente virtual. ¿Quieres conocerlas? Te las presentamos a continuación.

Gafas DIY

Las gafas DIY son las típicas gafas de cartón que incluso puedes armar tu mismo. Para su funcionamiento utilizan unos sencillos lentes. Si uno de tus hijos quiere experimentar la realidad virtual, estas son las indicadas ya que al ser más bien sencillas no requieren de un manejo excesivamente cuidadoso.

Uno ejemplo de este tipo de gafas son las Google Cardboard, las que puedes encontrar en tiendas online como Linio ($6.900) y en Srcardboard ($6.000).

Estas te permiten “montar” un cine 3D en tu celular y ver una película acostado. Con estas gafas además puedes visualizar fotografías en 360° y experimentar la sensación de un recorrido virtual en una montaña rusa.

Gafas RV móvil

Las gafas RV móvil corresponden a aquellas con forma de carcasa, que puede ser de plástico o metal, y que cuentan con un espacio para insertar el smartphone, el que generará el entorno virtual y actuará como pantalla. No son muy recomendables para los más pequeños debido al cuidado que requieren.

Uno de las más comunes en esta categoría es el Samsung Gear VR, el que cuentan con una pantalla Super AMOLED (más brillantes, menor reflexión de la luz solar y menor consumo de energía). Lo puede encontrar en el sitio oficial de la compañía en Chile por un precio de $ 79.990. En Falabella están a $79.990 (Internet) y $119.990 (normal), mientras que en París están a $99.990.

Gafas RV estándar

Finalmente tenemos la opción más sofisticada y completa, aunque más cara. Nos referimos a las gafas de realidad virtual estándar, las que incorporan sus propias pantallas y sistemas de sonido. Están pensadas para los usuarios más acérrimos de los juegos y la tecnología. A continuación te dejamos con algunos de los modelos y características.

Oculus Rift: Este lente de realidad virtual se compone, además de las gafas, de un sensor (y soporte), control remoto y un mando de Xbox One y un conector USB inalámbrico para usarlo en el PC. Tiene una resolución de 2160×1200 píxeles y un ángulo de visión de 110 grados, y por el momento no es compatible con MAC.

Cabe señalar que el Oculus Rift dispone de la capacidad de rastrear en movimiento en un área reducida de 1.5 x 3.3 metros, aproximadamente. Puedes comprarla en tiendas online como Amazon ($599.99 dólares, equivalentes a unos 405 mil pesos chilenos sin contar gastos de envío).

HTC Vive: Es un casco de realidad virtual desarrollado por HTC y Valve. Está diseñado para utilizar el espacio físico y permite al usuario caminar y utilizar controladores para interactuar con objetos virtuales. Funciona con dos pantallas, una para cada ojo, cada una con una resolución de 1080×1200. Además incluye más de 70 sensores.

Permite interactuar en un área de movimiento bastante amplio -casi 5 metros cuadrados- por lo que para aprovecharlo al máximo lo ideal es disponer de una gran habitación vacía. Tal como con el Oculus Rift, Vive es compatible sólo con PC. En Amazon es ofrecido en $799.99 dólares, unos 540 mil pesos chilenos aproximadamente sin contar los gastos de envío.

Playstation VR: Este es el lente de realidad virtual de Sony, y es compatible tanto con la Playstation 4 como con la Playstation 4 Slim. Está compuesta por el visor y el procesador. Incluye la posibilidad de conectar esta unidad a un televisor. ¿Y para qué voy a querer conectar todo esto a otra pantalla si podré disfrutar de la realidad virtual a través de las gafas? Pues esto le dará la oportunidad al resto de que pueda ver lo que estás haciendo, e incluso hasta jugar.

Cabe señalar que no ofrece la posibilidad de rastrear el movimiento del usuario, ya que -según afirmó la propia Sony- está pensada como una experiencia para disfrutarse sentado. No puede conectarse con un PC, por el momento. En We Play es ofrecido a un valor de $549.990.

Tal como hemos podido ver en este repaso, existe una importante oferta de dispositivos para todos los gustos.