UNICEF busca minar criptomonedas para recaudar fondos

UNICEF est√° en constante evoluci√≥n para poder entregar su ayuda alrededor del mundo, pero su m√°s reciente integraci√≥n de tecnolog√≠a con sus esfuerzos humanitarios ha sorprendido al p√ļblico, aprovechando la tecnolog√≠a de las criptomonedas para crear una nueva forma de donar a la organizaci√≥n.

A trav√©s de un sitio web, llamado The Hope Page, una persona interesada puede ofrecer su ayuda, dejando que un programa utilice parte del poder de procesamiento de su computador para un proceso conocido como “miner√≠a de criptomonedas”.

A través de esto se recaudará dinero para la organización, aprovechando el sistema que hace funcionar a esta tecnología.

We're excited to launch The Hopepage. This innovative website allows you to easily donate some of your computer processing power to generate #cryptocurrency and fund life-saving aid for children in crisis. #UNICEF #ForEveryChild https://t.co/rPXCnTcahy

— UNICEF Australia (@unicefaustralia) April 29, 2018