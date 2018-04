Proyecto en el que participó un chileno se lleva premio "Óscar" de internet

Los premios Webby se han convertido en toda una sensaci√≥n para las comunidades de internet, llegando a ser comparados con los famosos premios de la academia √ďscar y este a√Īo un equipo con participaci√≥n del chileno C√©sar Hidalgo se ha llevado el galard√≥n por el mejor uso de Machine Learning.

El proyecto, titulado Streetchange, consiste de un mapa interactivo de m√ļltiples ciudades de Estados Unidos donde se pueden comparar im√°genes de 2007 y 2014, las cuales muestran los cambios permanentes que han ocurrido en cada ciudad.

Para lograr √©sto, el equipo tom√≥ las im√°genes de archivo de Google Images entre ambos a√Īos – M√°s de 300 mil fotos en total – y utilizaron una inteligencia artificial para poder filtrar todas las im√°genes que no presentaran algo que se pudiese identificar como un cambio permanente en el √°rea.

El proceso se llama Machine Learning debido a que la inteligencia artificial “aprendi√≥” de manera natural a identificar diferencias y poder separarlas entre construcciones temporales y permanentes.

El resultado, el cual puede encontrarse bajo el siguiente link, muestra a las ciudades de Nueva York, Boston, Baltimore, Detroit y Washington D.C, demostrando de manera visual la evolución de estos centros urbanos.

Los premios Webby, a diferencia de otros eventos, busca reconocer tanto a los creadores de contenido de entretenimiento como videojuegos y comedia a los que buscan educar utilizando las nuevas técnicas que sólo son posibles a través de medios digitales, como la mejor visualización de datos y mejor utilización de inteligencia artificial.

Esto tambi√©n incluye el reconocer el trabajo hecho por proyectos que van m√°s all√° de su producto final, como el premio al servicio p√ļblico y activismo que entregan cada a√Īo, el cual se lo llev√≥ el juego Life is Strange: Before the Storm este a√Īo.

Before the Storm won some Webby Awards!

ūüŹÜ Webby Award for Public Service and Activism

ūüŹÜ People's Voice awards for " Public Service & Activism" and "Best Writing"

We couldn't have done this without you – thank you so much! for your votes! pic.twitter.com/lOzU1pNIoB

— Life is Strange (@LifeIsStrange) 25 de abril de 2018