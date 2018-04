Reddit sobrepasa a Twitter en usuarios activos por primera vez

La red social Reddit ha experimentado una expansi√≥n explosiva durante los √ļltimos meses, la cual ahora finalmente la ha impulsado por sobre uno de sus mayores competidores: Twitter.

Seg√ļn los datos publicados por Reddit sobre sus usuarios activos en la plataforma, m√°s de 330 millones de personas utilizan su servicio de manera activa, sobrepasando por un peque√Īo pero decisivo margen a la red social del pajarito azul.

Lo más interesante es la actividad de estos usuarios en el sitio en sí. La información registrada por Alexa, el asistente digital de Amazon, indica que los usuarios de Reddit visitan el sitio más a menudo, y también pasan mucho más tiempo en promedio explorando e interactuando con el sitio, en comparación con otros competidores.

Por lo general, un usuario en Reddit pasa cerca de 15 minutos en el sitio. El competidor más cercano es Facebook, con 11 minutos. Twitter, por su parte, sólo logra obtener 6 minutos en promedio de sus usuarios.

Esto indica que Reddit no sólo ha logrado expandir su base de usuarios, sino que han logrado una retención más alta que otras redes sociales. Esta es una posición de fuerza que mantiene incluso al ser comparado con sitios de contenido exclusivamente pornográfico, que suelen ser los que dominan en esta área.

Los datos, recopilados por Simon Kemp de HootSuite y publicados en el sitio web especializado en tecnolog√≠a The Next Web, presentan una situaci√≥n compleja para Twitter, la cual ha perdido una cantidad de usuarios enorme en los √ļltimos a√Īos y todav√≠a no encuentra una forma de estabilizarse por completo.

Esta nueva competencia podría empeorar su situación actual, e incluso llevar a algunos de sus usuarios más famosos a cambiar de plataforma para poder llegar de manera más efectiva hacia su audiencia objetivo debido a la gran diferencia en actividad entre ambas redes.

Las razones de esta explosiva expansión todavía no son claras, sin embargo, la cantidad de usuarios nuevos y su alta retención de atención indican que Reddit tiene una posición de poder segura en el mercado de redes sociales a futuro.