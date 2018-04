Usuarios acusan a Youtube de mostrar publicidad pornográfica en videos

Una preocupante denuncia realizó un grupo de usuarios contra Youtube esta semana cuando descubrieron que la plataforma promocionaba a un sitio pornográfico.

Para demostrarlo, los cibernautas realizaron capturas de pantalla en donde aparece este contenido en la esquina inferior izquierda de un video, lugar disponible para la publicidad.

What the fuck???

How is this a YouTube ad?

There is literally PORN to the right side of my screen….

This is what YouTube allows to happen

while the rest of us face shit like demonetisation and age restrictions etc constantly

'Our site is flawless what are you on about'

WTF… pic.twitter.com/4PTglrHFu0

— Pixel (@_Shinyodd_) 10 de abril de 2018