Google Fotos "corrige" error que no le permitía diferenciar personas negras de gorilas

Google es una empresa que domina gran parte de internet, gracias a su poderoso buscador y populares servicios como Gmail, Drive, Youtube y otros.

A estos también se suma Google Photos o Google Fotos, una aplicación que permite almacenar e intercambiar fotografías y videos.

Una de sus funciones más destacadas es que puede etiquetar automáticamente las fotografías cuando el usuario las sube, ahorrándole este paso a la persona.

Todo esto permite buscar con más facilidad imágenes específicas. Por ejemplo, si tipeas el nombre de un animal, el programa hallará rápidamente las capturas que contengan a esa especie.

Puedes buscar todos los animales que quieras… menos “gorilas”, “monos” y “chimpancés”. Estas palabran han sido eliminadas de las etiquetas.

La razón por la cual fueron eliminadas está relacionada con una polémica por presunto racismo surgida en 2015: en ese entonces, un desarrollador de raza negra reveló que subió fotos junto a una amiga a la aplicación y ésta los había etiquetado a ambos como “gorilas”.

Google Photos, y'all fucked up. My friend's not a gorilla. pic.twitter.com/SMkMCsNVX4

— Jacky Alciné (@jackyalcine) June 29, 2015