Obama eclipsa a Trump y lidera la lista de los tuits más exitosos del 2017

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, venció a su sucesor Donald Trump en Twitter, donde sus mensajes fueron retuiteados más veces que los del actual mandatario, quien se caracteriza por su hiperactividad en esta red social.

Tres tuits de Obama figuran entre los 10 mensajes más reenviados en 2017, mientras ninguno de los enviados por Trump fue incluido en esta lista, según una retrospectiva de cifras divulgada por Twitter este martes.

Además, el exmandatario también ostenta el récord anual de “Me gusta”, con 4,6 millones de estas menciones en su tuit publicado en agosto cuando fue asesinada una manifestante por un simpatizante neo-nazi durante una protesta contra el racismo en Charlottesville (este).

En el tuit, aparecía una fotografía de Obama sonriendo a tres pequeños niños en una ventana, junto a una frase de Nelson Manela.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

Este mensaje fue el segundo más retuiteado en 2017, seguido por un joven que obtuvo 3,6 millones de retuits en su campaña por ganar un año de nuggets de pollo de una cadena de comida rápida.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

El actual residente de la Casa Blanca, no obstante, es el dirigente más comentado en Twitter este año con su cuenta @RealDonaldTrump.

Los mensajes más retuiteados de Obama

“Gracias por todo. Mi última petición es la misma que la primera. Les pido que crean, no en mi capacidad para crear cambios, sino en los tuyos”.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS44) January 11, 2017

“Ha sido el honor de mi vida servirles. Me hicieron un mejor líder y un mejor hombre”.