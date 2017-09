Usuarios de Facebook reportan fallas en el servicio a nivel mundial

La red social Facebook ha experimentado fallas en su servicio en diferentes lugares del mundo, según reportan diversos usuarios.

Aunque momentáneamente la plataforma no se ha referido al incidente, los problemas van desde no poder usar el buscador hasta incluso la imposibilidad para acceder a las cuentas.

El portal Down Detector, que recopila en tiempo real información del estado e incidencias de múltiples servicios web, ha registrado una serie de reportes.

“¿Me pueden decir cómo solucionar esto? La falla no me deja ver la publicaciones”, escribió un usuario desde México, mientras que otra persona se queja porque no le aparecen las noticias.

Entre las 13:00 y las 15:00 horas (tiempo de Chile) se han observado más de mil reportes de fallas, según Down Detector. El 45% de estos señala que el sistema no les permite publicar contenidos.

Según recoge el periódico británico The Independent, hay quienes aseguran que al entrar en la pantalla de inicio, aparece un mensaje que dice: “no hay publicaciones para mostrar”.

Por el momento no se han reportado mayores problemas entre los usuarios chilenos.