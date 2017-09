Google intentará ayudar a grandes grupos de prensa a ganar suscriptores

Google anunciaría a inicios de octubre un acuerdo con grandes grupos de prensa para ayudarlos a atraer suscriptores, dijo el viernes a la agencia de noticias AFP una fuente cercana al caso, lo que podría contribuir a apaciguar las difíciles relaciones entre ambos sectores.

Con ese fin, Google colabora con NewsCorp, The Financial Times y The New York Times, según la fuente.

La idea es “ayudar a los editores de prensa a atraer suscriptores” y eso debería ser anunciado “a inicios del mes próximo”, dijo la fuente.

Google incrementaría su apoyo a los servicios de suscripción en reconocimiento del hecho de que ese ingreso es vital para la prensa, que no puede asegurar sus finanzas solamente con la publicidad.

El gigante de internet declinó comentar el tema. “Trabajamos estrechamente con los medios de prensa en el mundo para lograr productos que ayuden a mantener sus negocios y agregar valor para los usuarios”, dijo la portavoz de Google, Maggie Shiels, respondiendo una solicitud de AFP.

“Por el momento no tenemos nada que anunciar”.

Google ya usa su tecnología para permitir que los lectores de noticias en línea se suscriban a las publicaciones con un simple click, con la opción de disponer de un ejemplar gratuito en la puerta de sus hogares, con la perspectiva de firmar una suscripción para una entrega diaria.