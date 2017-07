"Día Mundial del Emoji": 10 emoticons que significan algo diferente a lo que creías

Quienes utilizan las aplicaciones de mensajería instantánea, o las redes sociales, saben de la enorme relevancia que pueden tener estos diseños a la hora de comunicarnos.

Nos referimos a los populares emojis, los que nos sirven para complementar nuestros mensajes de alegría, malestar, incomodidad o vergüenza.

Incluso, en algunas ocasiones tan sólo es necesario utilizar uno de ellos para expresar lo que queremos decir, sin siquiera recurrir a las palabras.

Es precisamente debido a su importancia que este lunes, como cada 17 de julio desde 2004, se conmemora oficialmente el Día Mundial del Emoji.

¿Pero, por qué esta fecha? Tal como explica el sitio de actualidad Infobae, Jeremy Burge -creador de la Emojipedia- lo determinó así por una razón bastante más sencilla de lo que parece: es el día que se muestra en el emoji calendario que aparece en los dispositivos iOS y Android.

Como una forma de unirnos a este día, es que a continuación repasaremos los verdaderos significados de 10 emojis que, probablemente, representaban algo sumamente diferente para ti.

1- Solo para locos

Burge indica en Emojipedia que en este emoji se puede leer el siguiente mensaje (en inglés):

“Esto va para los locos. Los inadaptados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los ganchos redondos en agujeros cuadrados. Para los que ven las cosas de forma diferente. Para los que no les gustan las reglas y para los que no respetan el statu quo”.

El texto corresponde a un fragmento de “Los Locos”, el que fue parte de la campaña publicitaria Think Different (“Piensa diferente”, en español) de Apple, a fines de los años 90.

2- Los tres monos

Aunque generalmente son utilizados de manera lúdica para decir que no queremos ver, oír o decir algo, lo cierto es que el origen del emoji de los tres monos es más profundo de lo que crees.

Y es que este diseño proviene del adverbio japonés que dice: “No ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal”, explicó Burge. El tercer mono, que aparece tapándose la boca, es usado además para prometer que no se dirá un secreto.

3- ¿Enojado?

Muchos creen que este emoji representa a una persona que está tan enojada que está botando humo por la nariz. Sin embargo, lo cierto es que está demostrando satisfacción del trabajo realizado.

Dicho de otro modo, es como si estuviese diciendo: “triunfo logrado”.

4- Sonriente

De seguro alguna vez los has enviado sin saber realmente lo que quiere decir. Y es que aunque no lo creas, el emoji está ruborizado… porque intenta seducirte.

Así que la próxima vez que lo envíes, es porque quizás tengas otras intenciones.

5- El grito

El emoji del rostro asustado está inspirado en la famosa obra El Grito del pintor noruego Edvard Munch. De hecho, el sitio de Unicode Consortium incluye el nombre del artista en las etiquetas del ícono.

6- Una joven y su mano izquierda

Muchos creen que se trata de una chica haciendo algo gracioso con su mano, pero este emoticón significa algo totalmente distinto: una persona que atiende en el escritorio de “Informaciones” de alguna empresa o local.

7- ¿Tristeza o cansancio?

Para la mayoría, este dibujo simboliza una cara triste o desconsolada. Sin embargo, lo que realmente significa es una “Cara Cansada”.

8- Diablo

¿Un diablo con melena de león? Pues se trata de un demonio japonés llamado Oni. Es una máscara usada en el teatro para representar una criatura malvada.

9- Humo

¿Es un gas? ¿Humo? Este emoji representa a la tierra dejada atrás por salir corriendo. Es ideal para alguien que está apurado en abandonar una conversación.

10- Reverencia

Probablemente este sea uno de los emojis más difíciles de comprender. Pues bien, representa a una persona que está haciendo una reverencia a otra.