La razón por la que el fundador de Tesla pagó millonaria suma por el dominio X.com

El multimillonario sudafricano Elon Musk, fundador de la compañía de vehículos eléctricos Tesla y del proyecto espacial SpaceX, anunció a través de las redes sociales la compra de un dominio algo curioso: X.com.

Si bien explicó que por el momento no tiene planes para utilizarlo con algún fin en específico, aclaró que tenía un “gran valor sentimental” para él.

Por el momento no se ha revelado el monto, aunque medios internacionales como El País publicaron que Musk concretó la compra de la dirección a PayPal en nada menos que 5 millones de dólares, equivalentes a unos 3 mil 300 millones de pesos chilenos aproximadamente.

Thanks PayPal for allowing me to buy back https://t.co/bOUOejO16Y! No plans right now, but it has great sentimental value to me.

— Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2017