¿Buscas un nombre de internet perfecto? NIC Chile publica lista con dominios eliminados

Con ya más de medio millón de dominios .CL inscritos, encontrar un nombre para tu sitio web que sea simple, recordable y descriptivo puede ser una tarea que requiera de todo tu tiempo (o imaginación). Entonces, ¿por qué no buscar entre alguno de los que han sido abandonados por sus antiguos dueños?

Aunque era posible conocer estos datos hace tiempo, NIC Chile, entidad a cargo de los dominios .CL y dependiente de la Universidad de Chile, facilitó ahora el acceso a la lista diaria de dominios eliminados, donde podrás “vitrinear” entre una gran cantidad de nombres que ha sido dados de baja.

Una revisión cuidadosa de los nombres también puede darte pistas sobre algunas empresas o iniciativas que cerraron -o al menos dejaron de tener presencia en internet- e incluso, quienes dejaron atrás sus aspiraciones políticas.

Puedes revisar en este enlace los más de 300 dominios eliminados a diario, ya disponibles para compra.

¿Cuánto cuesta un dominio? Los montos varían según la forma en que pagues, pero por vía electrónica cancelarás poco más de 9.950 pesos por un año de servicio. Puedes obtener descuentos en la medida en que reserves durante más tiempo el nombre.

Eso sí, recuerda que un dominio no es un servicio de hosting. Si consideramos al dominio como la puerta de entrada, con su número de calle, el hosting es la “casa” donde realmente se almacena el sitio web, el que deberás contratar por separado a una empresa de tu elección.

Los ciberokupas: un juego lucrativo pero arriesgado

Conocidos despectivamente en la industria como ciberokupas, se trata de personas que hacen negocios comprando dominios relacionados a grandes empresas, celebridades, rubros u otros de gran atractivo, pero sin la finalidad de usarlos sino de revenderlos por sumas que -en algunos casos- pueden ser millonarias.

Una fuente cercana contó a BioBioChile que el monto máximo que logró por este concepto fue de 8 millones de pesos por un solo nombre de dominio, mientras que recientemente, vendió otro por 2 millones.

“Cuando realmente gané dinero fue mientras representé a una empresa norteamericana con NIC Chile, porque recibía un porcentaje por cada dominio que revendía. Así que era cosa de abrir el diccionario y vamos registrando”, asegura.

Claro que no es tan fácil ser un ciberokupa. Requiere no sólo habilidad en las negociaciones sino también de un capital que te respalde, o puedes invertir mucho en dominios que luego no se venderán, dejándote en la ruina. Eso sin contar las empresas que deciden ir a litigio y, de tener antecedentes fundados sobre la propiedad de la marca, obtenerla sin darte nada a cambio.