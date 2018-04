Ya puedes reservar: Hotel espacial da a conocer exuberantes precios para la estadía

Orion Span CEO @FrankBunger shares his vision of Low Earth Orbit and Aurora Station in Orion Span's Blog https://buff.ly/2GAhIZ9 . . . . . #space #astronomy #universe #galaxy #explore #spacestation #travel #spacelovers #spacetravel #spacetourism #spacestuff #solarsystem #NASA #AuroraStation #OrionSpan

A post shared by Orion Span (@orionspaninc) on Apr 5, 2018 at 11:52am PDT