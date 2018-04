Cápsula de SpaceX llega exitosamente con suministros a la Estación Espacial Internacional

La cápsula Dragon no tripulada de SpaceX llegó este miércoles a la Estación Espacial Internacional (ISS) con suministros para los astronautas que viven en órbita.

“Confirmamos su captura”, dijo un comentarista de la agencia espacial de EEUU (NASA) mientras el brazo rob√≥tico de la ISS tomaba la c√°psula a las 10H40 GMT (06:40 hora de Chile), en momentos en que el laboratorio espacial se encontraba sobre la parte sur de la Rep√ļblica Democr√°tica del Congo.

La nave -lanzada el lunes desde Cabo Ca√Īaveral, Florida- se acopl√≥ a la ISS a las 13H00 GMT (09:00 hora de Chile).

Dada la cantidad de tareas que los astronautas de la estación tienen este miércoles, probablemente inicien la descara de la nave el jueves, dijo la NASA.

La cápsula lleva una carga con cerca de 2.600 kilos de alimentos, materiales y equipos para experimentos científicos, entre ellos uno destinado a estudiar las tormentas eléctricas y otro para evaluar el desarrollo de fármacos en el espacio, así como tecnología para remover basura espacial.

Dragon is ~10 meters from the @Space_Station. Capture sequence starting shortly ‚Üí https://t.co/rdhLIxXhnI pic.twitter.com/DUUT48EaBh

— SpaceX (@SpaceX) April 4, 2018